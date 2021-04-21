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侯友宜、納豆同台飆戲 反遭外甥笑：舅舅呆掉了！

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜（右）與外甥納豆（左）同場飆戲。圖／新北市新聞局提供
侯友宜（右）與外甥納豆（左）同場飆戲。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局今日推出最新一集「侯Sir返校日」，請到市長侯友宜與外甥納豆到新店高中戲劇社表演，並分享一路上心路歷程，兩人與同學玩起比手畫腳，納豆輕鬆讓同學猜出侯友宜比不出的題目，讓市長頓時陷入尷尬，納豆也忍不住大笑稱，「舅舅的臉呆掉了」。

侯Sir返校日是新聞局透過系列影音呈現，看見市長到各高中、職體驗特色課程與社團，希望走入年輕人心中。

還有新店高中同學在活動上打趣問道，市長是否支持高中生談戀愛，侯友宜表示，高中生要交朋友甚至發展戀愛關係並非壞事，兩人有個共同努力目標，才是做男女朋友最重要的事。

侯友宜鼓勵同學，職業不分貴賤，重要是追求自我肯定價值，像自己的外甥納豆，在螢幕外遇到挫折後所培養出的忍耐力，讓他才有今天的成就。

新聞局長蔣志薇指出，新北市持續辦理「新北校園廣告人」、「新北市紀錄片獎」等活動，培育人才，侯Sir返校日則透過鏡頭記錄市長到各校體驗特色課程，完整版可上：https://youtu.be/VtODk4vK8lU觀看。

侯友宜比手畫腳敗給納豆，面露尷尬神情。圖／新北市新聞局提供
侯友宜比手畫腳敗給納豆，面露尷尬神情。圖／新北市新聞局提供

侯友宜 納豆

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