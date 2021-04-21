柯文哲臉書新粉專急下架 復活2小時又消失

台北市長柯文哲新的臉書粉專「台灣阿北－柯文哲」昨天上午上架後，昨天中午前就無法瀏覽；今天復活，並PO出柯文哲談「新台灣正名運動」影片，但粉專約在2小時後又無法瀏覽。

臉書（Facebook）昨天上午出現「台灣阿北－柯文哲」粉絲專頁，並PO出2部柯文哲談話影片，內容表示將讓外界重新認識柯文哲，以及提出台灣街道正名運動想法，但昨天中午前就無法瀏覽。

「台灣阿北－柯文哲」粉專今天復活，並PO出柯文哲談「新台灣正名運動」影片，但粉專約在2小時後又消失。

柯文哲在影片中談到新正名運動開跑，並舉例中華航空公司載著口罩及醫療用品援助他國，但因機身上面的China Airlines，讓外國人以為是中國送來的救濟物資。

柯文哲在影片中指出，「新台灣正名運動」有別於過去很政治的性質，「我們的正名很民生」 關注路名、店名、公家單位名稱等，並喊出「2021年起新台灣正名運動元年Day One開始起跑，台灣阿北帶你跑」。

柯文哲昨天上午表示，粉專是好朋友創設的，不是府內員工。不過，北市府下午指出，希望把內容弄得更順暢、更充實後再跟大家見面。