快訊

過失致死刑責太輕？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

柯文哲臉書新粉專急下架 復活2小時又消失

中央社 / 台北21日電

北市柯文哲新的臉書粉專「台灣阿北－柯文哲」昨天上午上架後，昨天中午前就無法瀏覽；今天復活，並PO出柯文哲談「新台灣正名運動」影片，但粉專約在2小時後又無法瀏覽。

臉書（Facebook）昨天上午出現「台灣阿北－柯文哲」粉絲專頁，並PO出2部柯文哲談話影片，內容表示將讓外界重新認識柯文哲，以及提出台灣街道正名運動想法，但昨天中午前就無法瀏覽。

「台灣阿北－柯文哲」粉專今天復活，並PO出柯文哲談「新台灣正名運動」影片，但粉專約在2小時後又消失。

柯文哲在影片中談到新正名運動開跑，並舉例中華航空公司載著口罩及醫療用品援助他國，但因機身上面的China Airlines，讓外國人以為是中國送來的救濟物資。

柯文哲在影片中指出，「新台灣正名運動」有別於過去很政治的性質，「我們的正名很民生」 關注路名、店名、公家單位名稱等，並喊出「2021年起新台灣正名運動元年Day One開始起跑，台灣阿北帶你跑」。

柯文哲昨天上午表示，粉專是好朋友創設的，不是府內員工。不過，北市府下午指出，希望把內容弄得更順暢、更充實後再跟大家見面。

柯文哲 北市 口罩

延伸閱讀

柯團隊內鬥？ 蔡炳坤請辭獲慰留

柯文哲臉書新粉專急下架 北市府：充實內容再上

柯文哲拋台灣街道正名議題 北市道路命名作業程序有SOP

柯文哲諷民進黨在北平東路 前幕僚反酸「人設崩壞」

相關新聞

新北三峽規劃生廚餘處理廠 議員憂臭味外溢

新北環保局打算把三峽碳中和樂園規劃成生廚餘處理廠，新北市多名議員擔憂，該處若成為生廚餘處理廠，會有臭味、蚊蟲孳生。新北環...

北市電腦補助專案5月開跑 共1300戶可受惠

台北市政府社會局今日辦理「2021拼出夢想 缺e不可」電腦補助方案開跑捐贈儀式，將補助低收入戶、中低收入戶購置電腦，支持...

侯友宜、納豆同台飆戲 反遭外甥笑：舅舅呆掉了！

新北市新聞局今日推出最新一集「侯Sir返校日」，請到市長侯友宜與外甥納豆到新店高中戲劇社表演，並分享一路上心路歷程，兩人...

反淡北道路開發 環團及居民提行政訴訟要求撤銷環評

淡北道路開發爭議長達20多年，去年通過環評大會，環境法律人協會及淡水居民提出訴願申請，今年2月2日遭駁回。環境法律人協會...

影／萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發 花季網美搶拍

新北市萬里區公所今天在高家繡球花園宣告「2021萬里區繡球花季」開跑，園區廣達8800坪，上千萬朵繡球花綻放，高低錯落花...

西門町違法旅館遭罰百萬仍在攬客 北市府將重罰

台北市西門町「台北英雄文旅」旅館，標榜符合衛生安全需求，可提供民眾入住進行居家檢疫，但北市觀傳局發現，這家旅館不但非防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。