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淡海輕軌多無人車站 月台設婦女安心候車區

中央社 / 新北21日電

淡海輕軌沿線多為無人車站，且近半數是高架路段，新北捷運公司除設置紅外線軌道侵入偵測系統及邊坡滑動監測系統，確保行車安全，另也針對月台、廁所規劃安心友善空間。

新北捷運公司今天說，淡海輕軌沿途風景優美，曾發生網紅為取景而闖入藍海橋軌道，幸好因設置「紅外線軌道侵入偵測系統」，第一時間發出警示，未造成任何事故。

另因淡海輕軌路線近半數為高架路段，其中「V03淡金鄧公站」高架車站位在著名「滬尾櫻花大道」旁，設有「邊坡滑動監測系統」，監測邊坡動態以確保軌道安全運行。

針對淡海輕軌沿線多為無人車站，新北捷運公司說，已在月台上設置婦女安心候車區，利用影像監視器協助確保旅客安全。

位在V01紅樹林站及V26漁人碼頭站的公用廁所，近日著手轉型性別友善廁所，並增設親子馬桶及小朋友的適齡用具，提供親子使用，也為身障旅客提供更充裕空間。

淡海輕軌 新北

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