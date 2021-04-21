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麗寶福容推母親節優惠活動 免費泡湯再享SPA

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶福容推出寵愛媽咪好禮四重送活動，有免費泡湯再享SPA優惠。圖／麗寶福容飯店提供
麗寶福容推出寵愛媽咪好禮四重送活動，有免費泡湯再享SPA優惠。圖／麗寶福容飯店提供

麗寶福容大飯店於5月1日、2日、8日及9日推出「2021寵愛媽咪」母親節餐飲優惠活動，福粵樓、順園日式料理貼心提供4到10人桌菜及單人套餐，還有田園西餐廳海陸自助百匯，主打「四人同行一人免費」午、晚餐都適用的優惠，用餐還有好禮加碼四重送，KTV包廂時數買一小時送一小時、消費滿額贈SPA200元折抵券、免費泡湯（同行者還享買一送一）、贈康乃馨。

麗寶福容大飯店表示，凡訂購母親節餐飲優惠方案，就送媽媽泡湯券一張，陪同者再享泡湯買一送一優惠，一人只要250元；用餐消費單筆滿2000元再送SPA 200元折抵券；4月26日前全額付清者，還有早鳥優惠，享星光KTV包廂時數買一送一，5月8日及9日用餐，送康乃馨一朵。

飯店行政主廚李啟天說，田園西餐廳提供海鮮吧、生魚片、異國美食區、鮮食現煮區、水果甜點吧及兒童取餐區等豐富菜色，其中又以現烤牛排為招牌必吃直火料理；福粵樓則推出「一茶一食一盅一籠 八人家庭饗宴桌菜(6999+10%元起)」，順園日式料理提供適合小家庭享用的4到6人和漢料理(2999+10%元起)，更多方案可上官網或打餐廳訂位專線：04-2557-1366轉8320福粵樓、轉8321田園西餐廳、轉8322順園日式料理、訂席中心04-2556-0768。

麗寶福容推出寵愛媽咪好禮四重送活動，有免費泡湯再享SPA優惠。圖／麗寶福容飯店提供
麗寶福容推出寵愛媽咪好禮四重送活動，有免費泡湯再享SPA優惠。圖／麗寶福容飯店提供

母親節 KTV SPA

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