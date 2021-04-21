麗寶福容推母親節優惠活動 免費泡湯再享SPA

麗寶福容大飯店於5月1日、2日、8日及9日推出「2021寵愛媽咪」母親節餐飲優惠活動，福粵樓、順園日式料理貼心提供4到10人桌菜及單人套餐，還有田園西餐廳海陸自助百匯，主打「四人同行一人免費」午、晚餐都適用的優惠，用餐還有好禮加碼四重送，KTV包廂時數買一小時送一小時、消費滿額贈SPA200元折抵券、免費泡湯（同行者還享買一送一）、贈康乃馨。

麗寶福容大飯店表示，凡訂購母親節餐飲優惠方案，就送媽媽泡湯券一張，陪同者再享泡湯買一送一優惠，一人只要250元；用餐消費單筆滿2000元再送SPA 200元折抵券；4月26日前全額付清者，還有早鳥優惠，享星光KTV包廂時數買一送一，5月8日及9日用餐，送康乃馨一朵。