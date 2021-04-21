防孩童誤食 新北抽查洗衣膠囊2成標示不合格

新北市政府經濟發展局今天表示，近來市售洗衣膠囊外觀色彩繽紛，易使孩童誤食造成意外。特別擴大辦理專案抽查，總計抽查114件，查獲23件標示不合格，不合格率達20%。

經發局長何怡明表示，洗衣膠囊是近年從國外流行起來並引進國內的新興商品，商品標示資訊多為外文。依據「商品標示法」進行專案抽查，共檢查114件，23件不合格。

經發局表示，不合格案件中以未標示「製造商名稱、地址、電話」、「主要成份或材料」及「使用方法」為大宗，經發局將依法要求業者限期改善並辦理複查。

經發局表示，逾期未改善者，將依法處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，嚴重者將強制下架。經發局呼籲民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全的商品，以保障自身權益。