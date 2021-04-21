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影／萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發 花季網美搶拍

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影

新北市萬里區公所今天在高家繡球花園宣告「2021萬里區繡球花季」開跑，園區廣達8800坪，上千萬朵繡球花綻放，高低錯落花海相當美麗，還有一大片盛開的美麗花牆，並有網美最愛的新款透明盪鞦韆及拍照椅等，不論是站著、蹲著、坐著、跳起來拍，都可以拍出很有意境的層次美感。

園方依照目前花期估計，母親節前後可開滿8成以上，推出母親節限定好康活動，5月8日至9日早上9點至下午3點入園的前200組母子（女），只要在現場完成拍照上傳並且打卡按讚，即可享有2人進場免門票的優惠，每日限量額滿為止。

萬里區長粘雪琴說，萬里視野極佳，可遠眺海岸或是俯瞰下方的溪谷，青山綠水加上無敵海景，非常適合全家踏青賞景賞花。區公所這次串連許多特色業者，在花季期間推出許多賞花優惠，適合安排萬里1日遊或2日遊行程，漫遊萬里各個美麗的景點。

區公所4月初已重鋪繡球花季沿線道路，並設置500多個收費停車位、統一收費價格，汽車100元1輛、機車50元1輛，民眾停好車走路5分鐘內就能抵達花海，不用再轉搭接駁車。

萬里高家繡球花業者高逢謙表示，今年推出許多創新，包含超遼闊8800坪，至少比去年數量多出3萬株的繡球花；高低錯落的不只有花海，還有一大片盛開的美麗花牆；增設網美們最愛的新款透明盪鞦韆及拍照椅等。今年特別採用新式滴灌技術來進行灌溉，不只可以控制繡球花的PH值、調整花開時間、花的顏色，還可以有效解決缺水危機，讓美麗的花朵更加頭好壯壯。

萬里區公所為歡迎民眾一同賞遊萬里，於4月22日至5月12日特別在萬里區公所的Facebook官網推出抽大獎活動:只要民眾上FB官網活動專區，留言「我最想跟xxx一起去萬里欣賞繡球花」+分享+tag2好友，即可參加抽獎，詳見臉書資訊。

萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影
萬里8800坪繡球花上千萬朵大爆發，花季網美搶拍。記者游明煌／攝影

萬里 母親節

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