北市非法旅館攬居家檢疫客 觀傳局開罰勒令歇業

中央社 / 台北21日電

北市觀傳局今天表示，接獲民眾投訴，有非法旅館廣告招攬居家檢疫旅客，觀傳局查證後要求下架違規廣告，並針對旅館非法經營開罰新台幣50萬元，同時勒令歇業。

台北市觀傳局觀光產業科科長闕玉玲今天接受媒體聯訪表示，位於西門町的旅館「台北英雄文旅」是非法經營旅館，未取得旅館業登記證，觀傳局已在去年1月21日開罰50萬元並勒令歇業。

闕玉玲指出，觀傳局今年接獲民眾投訴，表示台北英雄文旅身為非法旅館還宣稱可提供居家檢疫，觀傳局調查後立即要求旅館下架違規廣告，並確認沒有任何居家檢疫者曾入住。

闕玉玲說，由於台北英雄文旅持續有營業事實，觀傳局再度於3月16日開罰50萬元並要求立刻停止營業，若旅館持續不改善將處以怠金甚至斷水斷電。

台北市副市長黃珊珊今天出席活動時接受媒體聯訪表示，她今天才看到這個消息，回去會了解一下，再不改善就斷水斷電。她強調，北市目前有105家防疫旅館，需要居家檢疫的民眾可以從台北市政府的網站確認，不要上當受騙。

觀傳局 北市 居家檢疫

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