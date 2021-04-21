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西門町違法旅館遭罰百萬仍在攬客 北市府將重罰

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對不合法旅館違法招攬，台北市副市長黃珊珊表示將會重罰。記者胡瑞玲／攝影
針對不合法旅館違法招攬，台北市副市長黃珊珊表示將會重罰。記者胡瑞玲／攝影

北市西門町「台北英雄文旅」旅館，標榜符合衛生安全需求，可提供民眾入住進行居家檢疫，但北市觀傳局發現，這家旅館不但非防疫旅館，更不是合格飯店，去年更因違法招攬須居家檢疫民眾遭罰，台北市副市長黃珊珊今表示，「會重罰」，後續若不改善就斷水斷電。

位於西門町國軍英雄館旁的「英雄文旅」，在其臉書頁面寫「台商、華僑歡迎回家」等字樣，還宣稱房間經精密消毒，並提供豐富菜色，房間從2600元至5000元不等。

但有民眾發現，該旅館並非列入北市合格防疫旅館名單。觀旅局接獲通報後即刻進行追查，發現該旅宿業這並未取得合格旅館證照，即刻要求業者下架廣告、即刻暫停營業，並於3月16日處業者50萬罰鍰。

觀傳局表示，該名業者去年也因同情況遭罰，目前累積罰金已100萬元，業者遭裁罰後已遞送申請文件，但截至昨日尚未通過審核，在未取得核可前就是非法旅館，若再有攬客行為，會再進行追查；另目前並未接獲有其他家不合格旅館。

黃珊珊表示，該業者3月就開罰，但業者還在網站上招出，這部分北市府應該會重罰；黃說，北市府官網上有所有104家防疫旅館資訊，不需要受到其他人的蒙蔽，提醒市民不要受騙上當。

由於業者已兩度遭罰卻還繼續攬客，黃珊珊說，若有違規使用違反公安等嚴重狀況，不排除、不改善就會斷水斷電，自己今天也會了解相關程序。

北市 黃珊珊 防疫旅館

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