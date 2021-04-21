信義市場將道別 北市府：持續協調攤商退場

中央社 / 台北21日電

北市信義市場目前僅剩47攤營業，明年可能要走入歷史。台北市市場處今天表示，其用地將配合都更使用，明年7月底契約屆滿後收回，將持續與攤商溝通協調後續退場事宜。

針對信義市場將停止使用一事，市場處今天發布新聞稿表示，信義市場原規劃119攤，因民眾採買習慣改變及市場商機凋零，目前剩47攤承租，其用地經檢討評估後，未來將配合台北市政府都市計畫變更使用。

市場處說，自民國108年6月起至今已舉辦4次說明會、協調會，向信義市場攤商及市場自治會說明其用地將配合於111年7月31日契約屆滿時，整場收回市場停止使用，攤商若無營業需求可隨時向市場處繳回攤位，並依規定領取退場補助費新台幣70萬元，另，有營業需求者可改配其他市場空攤。

由於信義市場攤商及消費客群都趨於高齡化且逐漸凋零，市場處指出，信義市場未來基地將配合北市府都市計畫變更使用，期能與周邊鄰地老舊住宅進行都更，低樓層規劃有商業設施空間，攤商可轉型配合都更規劃後的商業空間招標使用。

市場處表示，為辦理信義市場未來規劃，自105年迄今已和攤商進行共21次說明、協調會議，若仍有營業需求者將協助改配至其他市場空攤使用，若攤商另有其他建議，也將另行溝通協調。

北市 都更 都市計畫

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