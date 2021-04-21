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淡水福容辦餐會謝太魯閣號救難人員 緩解身心壓力

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
淡水福容飯店昨舉辦感恩餐會，邀請參與搶救的救災人員及家人共80人用餐。圖／淡水福容飯店提供
淡水福容飯店昨舉辦感恩餐會，邀請參與搶救的救災人員及家人共80人用餐。圖／淡水福容飯店提供

台鐵408班次太魯閣號事故發生後，新北市消防局第一時間派遣救災人員136名、搜救犬3隻及各式車輛41輛前往救災，搜救過程身心飽受壓力。淡水福容飯店昨舉辦感恩餐會，邀請參與搶救的救災人員及家人共80人用餐，並搭乘觀景情人塔欣賞漁人碼頭美景及夕陽，希望能緩解救災人員後續的身心狀況，享受片刻悠閒時光。

擁有警消特搜大隊資歷20年的周組長表示，感受到飯店的用心，還請來阿基師，弟兄們內心除了感動還是感動，三年前支援花蓮震災時，福容也組成義煮團隊到現場，對於福容飯店熱心公益的印象很深刻。

周組長也說，每次出勤，都不知道下一秒會發生甚麼事情，甚至有可能回不來，知道後面有這麼多家人、民眾、民間企業無私的支持，感到非常溫暖，也更有動力努力完成每一次任務。警消特搜大隊南雅分隊楊隊員說，第一次參加企業感恩餐會，本來還在猶豫要不要來，沒想到淡水漁人碼頭的景色真的很美，不輸國外，尤其平常執勤中，需要隨時保持警戒，難得有機會稍微放鬆。

淡水福容飯店總經理陳柏宏也宣佈，5月定為飯店的感恩月，包含醫療護理、救難大隊、警消、運輸業，出示證件至茶樓消費即贈送愛心雞湯一盅，至田園消費贈送真心英雄蛋糕一個，情人塔享買一送一優惠，2大2小平日住宿4999元，贈送親子館門票，希望所有默默付出的無名英雄都能獲得片刻的放鬆時光。

隊員們欣賞淡水美景，緩解身心壓力。圖／淡水福容飯店提供
隊員們欣賞淡水美景，緩解身心壓力。圖／淡水福容飯店提供
隊員們欣賞淡水美景，緩解身心壓力。圖／淡水福容飯店提供
隊員們欣賞淡水美景，緩解身心壓力。圖／淡水福容飯店提供
淡水福容飯店昨舉辦感恩餐會，邀請參與搶救的救災人員及家人共80人用餐。圖／淡水福容飯店提供
淡水福容飯店昨舉辦感恩餐會，邀請參與搶救的救災人員及家人共80人用餐。圖／淡水福容飯店提供

漁人碼頭 淡水

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