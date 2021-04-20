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永和大陳都更單元3同意戶破6成 年底招商有望提前

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和大陳都更單元3目標6月前取得8成所有權人同意。圖／新北都更處提供
永和大陳都更單元3目標6月前取得8成所有權人同意。圖／新北都更處提供

新北住都中心推動永和大陳地區單元3公辦都更，今年3月5日舉辦首場全區說明會至今，透過多名規劃師分區輔導、逐戶拜訪，讓原本僅2成的都更參與意願在50天內提高至6成，為後續招商引資注入強心針。新北住都中心執行長汪禮國表示，預計在6月達到8成參與意願，年底招商的目標有望提前。

新北住都中心指出，整合過程中遇過無法取得聯繫的屋主、需透過親人協助的長輩、找不到所有權人等種種困難，透過規劃人員主動出擊，以密集的面訪交流及電話訪查，才爭取更多住戶的信任。

新北住都中心表示，都更住戶最關心的就是更新後權利價值分配公平性，以及重建後住宅環境品質改善，為了貼近民眾需求、增加雙向溝通管道，正尋求大陳社區鄰近地點設置工作站，長期安排都更服務人員駐點，今年4至5月也將就地召開6場分區座談會邀請住戶參加，由規劃師以法令宣導、主題課程、提問回覆、互動交流等形式，整合住戶都更意願，預計6月舉辦第二場全區說明會。

汪禮國表示，雖單元3公有土地面積超過一半，不須私有產權同意即可成案，但仍以6月前取得8成所有權人同意為目標，才會啟動後續招商及擬定更新事業計畫、權利變換計畫，避免爭議及提升投資者意願，同時也會持續爭取住戶認同，「100%的同意是中心期待的目標」。

都更 新北

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