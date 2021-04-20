快訊

懸缺三個月終於核定！ 台鐵局長由副局長杜微升任

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重現礦村軌道風貌 瑞芳輕便道改造更安全

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區龍潭里的輕便道有了新面貌，輪椅族、老幼散步更加安全方便。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍潭里的輕便道有了新面貌，輪椅族、老幼散步更加安全方便。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍潭里的輕便道是過去礦村小鎮的歷史痕跡，然而當初為了將軌道以立體形式復刻，鋪設了鵝卵石導致路面不平、容易積水，為此瑞芳區公所爭取新北市老街計劃經費改善，拿掉鵝卵石，並以磨石子鋪面將軌道嵌入，三月底完工的輕便道有了新面貌，輪椅族、老幼散步更加安全方便。

龍潭里長陳淑霞表示，瑞芳區龍潭里的輕便道，過去載運礦產至瑞芳火車站，隨著礦業沒落，不寬的巷弄是居民進出的通道，但因為輕便道的設計，鵝卵石及鐵軌、鋪面的落差，下雨天常常積水濕滑，更容易使機車族、輪椅族摔倒，為此里辦公室向區公所反應，很感謝公所工務課爭取老街計劃經費，讓問題得到改善。

目前輕便道因為是在地礦業歷史的象徵，成為龍潭里內重要的觀光導覽路線，為此這次的輕便道的鋪平工程，除了改善與水溝、住戶的銜接平整，還將軌道嵌在地面，露出一小部分的鏽色供民眾參考歷史的久遠，軌道橫木的部分也以彩繪取代，透過整體的美化，樸素的仿古色調，讓輕便道顯得更加乾淨且宜人。

龍潭里民們自小就適應與礦車、軌道相處，居民的房舍也配合軌道設置後門的小階梯，一小座、一小座的場景，不僅能當打卡景點，也是龍潭里輕便道的礦業人文特色，邀請民眾來到瑞芳，不妨來到老街逛逛，欣賞輕便道的嶄新風貌。

瑞芳 老街

延伸閱讀

瑞芳鼻頭路口迴轉太危險 地方會勘盼能改善

汐止公8公園動工 要融入百年廟宇、老街特色

學童用雙語關懷 瑞芳托老中心長者開心學英文

神還原千本鳥居！桃園龍潭1000坪「手信霧隱城」秒飛日本，試營運優惠到5月

相關新聞

傳柯文哲團隊內鬥不斷心冷請辭？ 蔡炳坤說話了

台北市長柯文哲任期僅剩不到2年，柯團隊成員內鬥傳聞不斷。今傳出副市長蔡炳坤因心力交瘁，3周前，當面向市長柯文哲請辭，由於...

北市10停車場電動車停車6月起加碼 每小時恐多20元

台北市電動車數量超過4000輛，但面臨停車格嚴重不足問題，北市議員王鴻薇今在台北市議會交通委員會質詢時關心電動車格差別費...

悠遊卡公司淨利3億降至9600萬 她：行銷學發酵在後面

悠遊卡公司、悠遊投資控股今至台北市議會交通委員會進行工作報告，多位議員針對悠遊卡控股公司淨利及悠遊付服務功能等多有質疑，...

金山公所增防災夥伴 飲品防災貼紙好暖心

政府部門、企業與社區的緊密合作，是防救災成功的關鍵，金山區公所攜手金寶山、麥當勞等在地企業簽訂企業防災備忘錄，今年再添一生力軍「清心福全冷飲站金山中山店」，清心福全特製飲品貼紙，印製上「金山防災企業夥伴」、「搶災人員辛苦了」等有溫度的標語，也讓喝到飲品的人都知道共同防災的重要性。

提升觀光、休閒品質 富基社區淨山愛家園

為提升生活環境的清潔，加上將高品質的旅遊環境帶給遊客，石門區富基社區發展協會發起淨山活動，沿途社區成員常走的道路，遊客聚集的停車場空間，社區居民清掃都不放過，要藉由乾淨舒適的環境，讓遊客的旅遊印象加分，更加帶動富基社區的觀光發展。

防登革熱超前佈署 淡水里長、志工防疫講座

每到夏天來臨就是蚊蟲孳生的好發期，為徹底消滅孳生源，有效防治病媒擴散，並且阻擋登革熱，淡水區公所邀請新北市衛生局的講師來到公所大禮堂，舉辦防治病媒蚊講座活動，提前為里長、志工進行防疫知識的訓練，讓平常就可以做到的工作，更加落實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。