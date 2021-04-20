重現礦村軌道風貌 瑞芳輕便道改造更安全

瑞芳區龍潭里的輕便道是過去礦村小鎮的歷史痕跡，然而當初為了將軌道以立體形式復刻，鋪設了鵝卵石導致路面不平、容易積水，為此瑞芳區公所爭取新北市老街計劃經費改善，拿掉鵝卵石，並以磨石子鋪面將軌道嵌入，三月底完工的輕便道有了新面貌，輪椅族、老幼散步更加安全方便。

龍潭里長陳淑霞表示，瑞芳區龍潭里的輕便道，過去載運礦產至瑞芳火車站，隨著礦業沒落，不寬的巷弄是居民進出的通道，但因為輕便道的設計，鵝卵石及鐵軌、鋪面的落差，下雨天常常積水濕滑，更容易使機車族、輪椅族摔倒，為此里辦公室向區公所反應，很感謝公所工務課爭取老街計劃經費，讓問題得到改善。

目前輕便道因為是在地礦業歷史的象徵，成為龍潭里內重要的觀光導覽路線，為此這次的輕便道的鋪平工程，除了改善與水溝、住戶的銜接平整，還將軌道嵌在地面，露出一小部分的鏽色供民眾參考歷史的久遠，軌道橫木的部分也以彩繪取代，透過整體的美化，樸素的仿古色調，讓輕便道顯得更加乾淨且宜人。

龍潭里民們自小就適應與礦車、軌道相處，居民的房舍也配合軌道設置後門的小階梯，一小座、一小座的場景，不僅能當打卡景點，也是龍潭里輕便道的礦業人文特色，邀請民眾來到瑞芳，不妨來到老街逛逛，欣賞輕便道的嶄新風貌。