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就愛喝咖啡 汐止城中里學員開心學手沖技巧

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，學姊周雅玲一樣也當起了小老師，指導學弟學妹們沖出一杯好咖啡。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，學姊周雅玲一樣也當起了小老師，指導學弟學妹們沖出一杯好咖啡。 圖／觀天下有線電視提供

新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，一直很受歡迎，今年第一梯選在城中里活動中心開課，今(20)日學員們準時來學如何手沖咖啡，才上了第二堂課，學員們都說真的很開心，也進步很多，而學姊周雅玲一樣也當起了小老師，指導學弟學妹們沖出一杯好咖啡。

新北市議員周雅玲指出，今年首發咖啡課程在城中市民活動中心開課，那在上課的同時，一旁還有其他像是太極拳班等兩個班也在上課，他們在上一堂課就好高興，今天還特地帶了杯子讓我沖咖啡給他們喝，讓我開心的是除了城中咖啡班，也讓其他課的學員都能分享。

城中里長廖福賢說，很感謝議員周雅玲開辦咖啡課程，大家報名很踴躍，學員都很開心能來學習手沖咖啡、喝咖啡。學員們也說對咖啡很有興趣，以前在家泡都只是想說把水加進去而已，今天來學到的是技術，隨便泡跟老師教的，喝起來是真的很不一樣。

老師唐芯指出，很開心能夠來城中市民活動中心開咖啡課程初階班，學生非常踴躍也學的很認真，這也讓我看了很高興，希望大家在學習技巧的同時，也能以咖啡會友。

周雅玲表示，這一班的咖啡學員資質都很棒，因為有不少平常都有接觸或是在家裡都有在沖泡咖啡，不過，他們來上課在專業的Candy老師教導下，沖出來的咖啡跟他們之前在家自己沖的當然是不同的風味，學習到如何沖泡出一杯好咖啡的細節。

咖啡 汐止

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