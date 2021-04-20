防登革熱超前佈署 淡水里長、志工防疫講座

每到夏天來臨就是蚊蟲孳生的好發期，為徹底消滅孳生源，有效防治病媒擴散，並且阻擋登革熱，淡水區公所邀請新北市衛生局的講師來到公所大禮堂，舉辦防治病媒蚊講座活動，提前為里長、志工進行防疫知識的訓練，讓平常就可以做到的工作，更加落實。

淡水區公所主祕徐天平表示，只要沒有積水容器，就沒有登革熱病媒蚊，而防治治理環境，必需結合在地里長、里民、環保志工，清潔隊及衛生所共同攜手合作，一起來清除屋內外的積水容器。包括里內的菜園，活動中心附近的水溝，還有住家積水容器，都要仔細的巡查過一遍有無積水，並且倒過來放置。

淡水里長會長邱美津表示，防止登革熱，除了區公所要帶頭示範，淡水區各里每周也有固定的清潔日，淡水42里，里長以及志工們有近百人參加這一場超前佈署的講座，希望全體市民共同來努力，來防阻登革熱疫情擴散，以確保自己及家人的健康。