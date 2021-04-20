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防登革熱超前佈署 淡水里長、志工防疫講座

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所提前為里長、志工進行防治病媒蚊講座，讓平常就可以做到的工作，更加落實。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所提前為里長、志工進行防治病媒蚊講座，讓平常就可以做到的工作，更加落實。 圖／紅樹林有線電視提供

每到夏天來臨就是蚊蟲孳生的好發期，為徹底消滅孳生源，有效防治病媒擴散，並且阻擋登革熱淡水區公所邀請新北市衛生局的講師來到公所大禮堂，舉辦防治病媒蚊講座活動，提前為里長、志工進行防疫知識的訓練，讓平常就可以做到的工作，更加落實。

淡水區公所主祕徐天平表示，只要沒有積水容器，就沒有登革熱病媒蚊，而防治治理環境，必需結合在地里長、里民、環保志工，清潔隊及衛生所共同攜手合作，一起來清除屋內外的積水容器。包括里內的菜園，活動中心附近的水溝，還有住家積水容器，都要仔細的巡查過一遍有無積水，並且倒過來放置。

淡水里長會長邱美津表示，防止登革熱，除了區公所要帶頭示範，淡水區各里每周也有固定的清潔日，淡水42里，里長以及志工們有近百人參加這一場超前佈署的講座，希望全體市民共同來努力，來防阻登革熱疫情擴散，以確保自己及家人的健康。

淡水 登革熱

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