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提升觀光、休閒品質 富基社區淨山愛家園
為提升生活環境的清潔，加上將高品質的旅遊環境帶給遊客，石門區富基社區發展協會發起淨山活動，沿途社區成員常走的道路，遊客聚集的停車場空間，社區居民清掃都不放過，要藉由乾淨舒適的環境，讓遊客的旅遊印象加分，更加帶動富基社區的觀光發展。
富基社區發展協會理事長江添富說，發起淨山活動，一大早社區上百人到活動中心集合，準備著裝與領取清掃用具，並開始沿路的清掃工作，而發起這個活動，不僅僅是為了要提升生活環境的清潔，近年來，社區探訪的旅客也變多，更要透過淨山，將高的旅遊環境帶給遊客。
拿著掃地用具以及垃圾袋的社區成員，可不是活動中心周邊掃過而已，沿途來到遊客經常使用的停車場以及周邊道路全都沒有放過，留下整潔的道路環境，為觀光休閒加分不少。
石門區長林俊宏表示，在社區號招下一起來到富基的淨山活動共襄盛舉，期待在即將到來的夏季旅遊旺季，遊客來到石門踏青休閒時，能夠感受到不僅是海邊、就連山區道路也舒適整潔，為旅遊印象加分，更加帶動富基社區的觀光發展。
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