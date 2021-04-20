金山公所增防災夥伴 飲品防災貼紙好暖心

政府部門、企業與社區的緊密合作，是防救災成功的關鍵，金山區公所攜手金寶山、麥當勞等在地企業簽訂企業防災備忘錄，今年再添一生力軍「清心福全冷飲站金山中山店」，清心福全特製飲品貼紙，印製上「金山防災企業夥伴」、「搶災人員辛苦了」等有溫度的標語，也讓喝到飲品的人都知道共同防災的重要性。

金山區長廖武輝表示，公所都不斷致力於尋找企業防災合作的夥伴，以增添防災量能，過去曾跟金寶山事業股份有限公司與麥當勞金山中山分公司簽訂防災備忘錄，這次清心福全冷飲站是第三家合作企業，未來公所辦理防災教育講座或防災演練時，也會邀請已完成簽署的三家企業參與，藉以融入社區環境加強互動關係，發揮敦親睦鄰精神。

過去在新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，清心福全冷飲站金山中山店就曾經贈送飲品慰勞第一線防疫人員，為防疫人員打氣，令人十分感動。

清心福全冷飲站金山中山店長陳柏霖表示，很感謝區公所給予這個合作機會，清心福全冷飲站各據點與分店都很樂於與公部門一起攜手公益、回饋社會。

金山區公所期待藉由與企業簽署防災合作備忘錄，發揮行政組織與企業能量，共同提升社區與企業防救災能力，建立政府部門、企業與社區的緊密防救災夥伴關係。