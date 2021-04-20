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影／抗議新北開罰不公 公安檢查業者：不撤銷就辦100場

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
許基洲（前）認為自己並無不法。記者張哲郢／攝影
許基洲（前）認為自己並無不法。記者張哲郢／攝影

曾負責新北市醫院公安檢查的許姓業者，因不滿工務局以他申報有簽證不實為由，前後開罰4次，導致專業證照被吊銷，今日他率領近百人至新北市府抗議，稱自己並無簽證不實，要求工務局撤銷過去罰鍰，若不回應會再辦100場抗議。

許姓業者透露，他在1997年就協助政府實施公安檢查，當時公安申報都是經議會協調同意做為簽證結果，不解為何自前年起工務局要追殺以前的案子開罰。

工務局抽查發現，有6間醫院建築物公安申報簽證不實，4間情節嚴重，原本不合格項目都變合格，4間都是許姓業者所屬的公司安泰建築物公共安全檢查有限公司，依照「新北市建築物公共安全檢查親證及申報案件簽證不實認定與懲處要點」辦理，開罰4次，第4次高達24萬元。

許姓業者認為，同時段有其他11家醫院申報公司都沒有復查處份，為何他經過議會溝通的簽證反而被處罰，質疑被市府針對。他表示，許多未申報的醫院，反而公安問題更嚴重。

工務局指出，由安泰負責這4間醫院，其中3間是新北市輔導老舊醫院，因業者不實簽證讓醫院以為建築物有符合規範，未針對缺失改善，反而才是公安的不定時炸彈。

許姓業者放話，若工務局不撤銷自己罰鍰，會砸重本辦100場抗議，並發給弱勢族群代表抗議新北市的黑色口罩。

簽證 公安

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