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柯文哲拋台灣街道正名議題 北市道路命名作業程序有SOP

聯合報 / 記者楊正海林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲上午被發現成立新的臉書粉絲專頁「台灣阿北 - 柯文哲」，拋出台灣街道正名議題。圖／取自網路
台北市長柯文哲上午被發現成立新的臉書粉絲專頁「台灣阿北 - 柯文哲」，拋出台灣街道正名議題。圖／取自網路

北市柯文哲上午被發現成立新的臉書粉絲專頁「台灣阿北 - 柯文哲」，拋出台灣街道正名議題，並暗諷民進黨「號稱『最本土』，所在地卻在『北平東路』」，有網友在底下嗆辣留言，結果粉專突然下架。民政局指出，北市有「台北市道路命名作業程序」，有相關規定可循。

北市府發言人陳智菡則表示，柯市長有很多民間友人，經常會給很多不同建議，不管是開粉專，或用很多方式支持。陳說，據了解，這個新粉專是有柯友人協助開設，但沒有想到，後續會引起這麼多討論，所以希望將內容更順暢一點、粉專內容更充實一點，再與大家見面。

至於柯文哲提出街道正名運動，陳智菡表示，柯市長提出這樣的想法，是希望有更多網友一起腦力激盪，但改路名不是這麼容易。

由於柯文哲拋出街道正名後，也有綠營說，不如先從改北平東路開始？陳智菡表示，感謝很多綠營、藍營議員，對市長的倡議有很多認同想法，這非常值得大家一起討論，北平東路或許是更改路名的好地方。

至於柯團隊內是否有藍綠路線之爭？陳智菡說，沒有路線之爭，柯提出的天然台是希望台灣民眾與社會，可以有更多在地連結，若從道路首先處理，應該是很好的方式。

陳智菡也提到，若要更改路名，沒這麼容易，柯市長提出的倡議成分比較多，以改路名為例，在台北市首先有五分之一提案連署、四分之三以上同意，還要經過市政會議等一定程序，才能修改，柯市長提出這樣想法，是希望北市路名，應該與更多在地結合，未來也會朝這麼方向研議。

民政局表示，依台北市道路命名作業程序，其中第三條的規定，提案北市既有道路更名，應取得門牌需整編建築物之所有權人五分之一以上連署，並依本自治條例第四條第一項第一款、第二款及第五條規定，提出一項命名建議，附具命名理由，送交戶政所審查。

另外，戶政所審查通過後，應即辦理意見調查，於徵得門牌需整編之建築物所有權人四分之三以上同意後，陳報本局提請市政會議審議。

民政局指出，總歸就是需要建物所有權人五分之一以上聯署提案，戶所意見調查，要建物所有權人四分之三以上同意，報民政局提市政會議後，市府也要函請市議會審議。

北市 陳智菡 柯文哲

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