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悠遊卡公司淨利3億降至9600萬 她：行銷學發酵在後面
悠遊卡公司、悠遊投資控股今至台北市議會交通委員會進行工作報告，多位議員針對悠遊卡控股公司淨利及悠遊付服務功能等多有質疑，議員徐弘庭指出，控股公司過去最高淨利達3億元，如今淨利節節下滑，人事成本卻不減反增，詢問「行銷人才」市長室主任謝明珠看法，謝明珠回說，「行銷學有時的發酵在後面」。
悠遊控股公司董事長吳嘉沅指出，2018年控股公司稅後淨利為1.2億多元、2019年稅後淨利1.4億多元，2020年稅後淨利1億多元。
吳說，去年雖受到新冠肺炎疫情影響，但透過開發銀行聯名卡、造型卡，悠遊卡去年發卡數達到915萬張，悠遊付會員今年4月達到100萬人，預估今年稅後淨利為9600萬元。
徐弘庭表示，悠遊卡投控稅後淨利逐年下降，過去控股公司最高峰曾賺到3億元，如今量化績效淨利指標竟只剩9600萬元，淨利不斷減少，人事成本卻不斷增加。
徐說，他曾在市長施政報告時問柯文哲，悠遊卡公司多了總經理邱昱凱的人事，吳嘉沅跟悠遊卡公司董事長陳亭如是否要「調整」，柯文哲竟回說「對」。
徐問謝明珠，柯文哲講的「對」，那上述這3人誰是冗員，誰該走人？謝僅表示尚未仔細研究3人的分工，沒辦法回答，徐再問，悠遊卡公司淨利從3億逐年下降，今年只有9600萬元，從行銷學角度問題在哪？謝說，「行銷學有時的發酵是在後面」。
徐弘庭酸說，近日前行政院發言人丁怡銘悄悄回鍋行政院，柯文哲說「我佛慈悲」，若這是指行政院長蘇貞昌慈悲，那擔任悠遊卡總經理的邱昱凱跟大都會客運董事的謝明珠，也是因為柯文哲的慈悲嗎？
議員王鴻薇則指出，悠遊卡為重要交通票證工具，悠遊付也定位為交通支付工具，但悠遊卡公司卻靠稅費，如雜費、地價稅繳納等來衝營收；悠遊付推動至今還沒開通ios系統，悠遊付應大量發展交通支付的比例，而非拿稅費充數。
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