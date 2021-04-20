快訊

突遇土城飛車擄人 新北議員開車攔截助警逮嫌

傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

北市信義市場都更無安置 攤商怨：消滅市場聞所未聞

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市信義市場內的攤商，將於明年7月31日全數退場，市府不再續約。記者鍾維軒／攝影
台北市信義市場內的攤商，將於明年7月31日全數退場，市府不再續約。記者鍾維軒／攝影

北市大安區信義路三段AIT舊址附近的信義市場將收掉，進行公辦都更蓋社宅。議員林穎孟今指出，市府為了要趕走攤商，幾乎天天去稽查，也沒有進行溝通；信義市場自治會長徐洪臣說，明年7月底合約到期市府不再續約卻無安置計畫，直接消滅信義市場，聞所未聞。市場處回應，若有民眾檢舉會不定期稽查，退場後也可領取補助費70萬元。

台北市長柯文哲將社宅列為重點政策，超過50年歷史的信義市場屆時將被拆除，進行地目變更後續辦理公辦都更蓋社會住宅。不過林穎孟爆料，市場處為了要逼迫攤商離開，高頻率稽查開單，手段不近人情，後續也沒有安置規劃或相關輔導，要求市場處提出計畫。

林穎孟說，整個台北市的市場稽查率都沒有這麼高，就只是因為不想和攤販溝通，所以就用驅趕的方式，讓攤位越來越少，還親耳聽見稽查員向攤商說「要讓你們趕快離開，所以市府要加強稽查頻率」，市場收回後也無安置計畫，只是給一筆幾十萬的經費要攤商走人，也不夠在大安區租攤位。

徐洪臣表示，全台北市的市場都有轉租現象，北市府卻只針對信義市場，但徐也說稽查頻率在與市場處反映後有降低。徐說目前信義市場內還有47個攤販，後續沒有安置作業，整個決策過程攤販都沒有參與。

徐洪臣抱怨，柯文哲蓋社宅是為了要給社會大眾交代，其他的都不考量，有不少人承租攤位時間多達50年，卻直接消滅信義市場；徐說，明年7月31日市府就不再續約「希望市府可以安置攤販，而不是遺棄」。

對此，市場處副處長高群荐表示，公有市場營業秩序稽查採每年例行一次稽查，若有民眾陳情、檢舉等，會進行不定期稽查，而上次稽查時間為去年10月30日。

高群荐說，信義市場因逐漸沒落，原規劃119攤，目前共72攤領取退場補助費70萬元，並繳回攤位，僅剩47攤營業，未來配合都市計劃變更，低樓層規劃有商業設施空間，攤商可轉型配合都更後規劃的商業空間，招標使用。

台北市信義市場內的攤商，將於明年7月31日全數退場，市府不再續約。記者鍾維軒／攝影
台北市信義市場內的攤商，將於明年7月31日全數退場，市府不再續約。記者鍾維軒／攝影
信義市場已經成立50多年，未來將走入歷史，都更後蓋社會住宅。記者鍾維軒／攝影
信義市場已經成立50多年，未來將走入歷史，都更後蓋社會住宅。記者鍾維軒／攝影

北市 都更 林穎孟

延伸閱讀

北市22座金屬溜滑梯 議員憂：夏季一到成「鐵板燒」

謝明珠任官股董事稱自己「行銷人才」北市議員當場開嗆

中繼市場延宕柯市府挨批螺絲鬆 市場處：天候影響

廣慈園區 周邊里長爭5%優先使用權

相關新聞

傳柯文哲團隊內鬥不斷心冷請辭？ 蔡炳坤說話了

台北市長柯文哲任期僅剩不到2年，柯團隊成員內鬥傳聞不斷。今傳出副市長蔡炳坤因心力交瘁，3周前，當面向市長柯文哲請辭，由於...

北市10停車場電動車停車6月起加碼 每小時恐多20元

台北市電動車數量超過4000輛，但面臨停車格嚴重不足問題，北市議員王鴻薇今在台北市議會交通委員會質詢時關心電動車格差別費...

悠遊卡公司淨利3億降至9600萬 她：行銷學發酵在後面

悠遊卡公司、悠遊投資控股今至台北市議會交通委員會進行工作報告，多位議員針對悠遊卡控股公司淨利及悠遊付服務功能等多有質疑，...

環狀線南北環招標不順 影響進度？捷局長:還在容忍範圍

營造業大缺工，雙北近年最大公共工程的捷運環狀線南、北環段，預計2028年完工，但台北捷運工程局本月首次招標各一區段標，卻...

劉俠故居老樹遭斷枝 王鴻薇會勘批建商「先斬後奏」

台北市一株受保護的烏桕樹，位在北市光復南路已故作家「杏林子」劉俠故居，由劉俠母親親手種下，不料疑遭到鄰近施工建商破壞...

柯文哲拋台灣街道正名議題 北市道路命名作業程序有SOP

台北市長柯文哲上午被發現成立新的臉書粉絲專頁「台灣阿北 - 柯文哲」，拋出台灣街道正名議題，並暗諷民進黨「號稱『最本土』...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。