北市信義市場都更無安置 攤商怨：消滅市場聞所未聞

北市大安區信義路三段AIT舊址附近的信義市場將收掉，進行公辦都更蓋社宅。議員林穎孟今指出，市府為了要趕走攤商，幾乎天天去稽查，也沒有進行溝通；信義市場自治會長徐洪臣說，明年7月底合約到期市府不再續約卻無安置計畫，直接消滅信義市場，聞所未聞。市場處回應，若有民眾檢舉會不定期稽查，退場後也可領取補助費70萬元。

台北市長柯文哲將社宅列為重點政策，超過50年歷史的信義市場屆時將被拆除，進行地目變更後續辦理公辦都更蓋社會住宅。不過林穎孟爆料，市場處為了要逼迫攤商離開，高頻率稽查開單，手段不近人情，後續也沒有安置規劃或相關輔導，要求市場處提出計畫。

林穎孟說，整個台北市的市場稽查率都沒有這麼高，就只是因為不想和攤販溝通，所以就用驅趕的方式，讓攤位越來越少，還親耳聽見稽查員向攤商說「要讓你們趕快離開，所以市府要加強稽查頻率」，市場收回後也無安置計畫，只是給一筆幾十萬的經費要攤商走人，也不夠在大安區租攤位。

徐洪臣表示，全台北市的市場都有轉租現象，北市府卻只針對信義市場，但徐也說稽查頻率在與市場處反映後有降低。徐說目前信義市場內還有47個攤販，後續沒有安置作業，整個決策過程攤販都沒有參與。

徐洪臣抱怨，柯文哲蓋社宅是為了要給社會大眾交代，其他的都不考量，有不少人承租攤位時間多達50年，卻直接消滅信義市場；徐說，明年7月31日市府就不再續約「希望市府可以安置攤販，而不是遺棄」。

對此，市場處副處長高群荐表示，公有市場營業秩序稽查採每年例行一次稽查，若有民眾陳情、檢舉等，會進行不定期稽查，而上次稽查時間為去年10月30日。

高群荐說，信義市場因逐漸沒落，原規劃119攤，目前共72攤領取退場補助費70萬元，並繳回攤位，僅剩47攤營業，未來配合都市計劃變更，低樓層規劃有商業設施空間，攤商可轉型配合都更後規劃的商業空間，招標使用。