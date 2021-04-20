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柯文哲臉書新粉專急下架 北市府：充實內容再上

中央社 / 台北20日電
台北市長柯文哲20日上午被發現成立新的臉書粉絲專頁「台灣阿北 - 柯文哲」，拋出台灣街道正名議題。圖／取自臉書
台北市長柯文哲20日上午被發現成立新的臉書粉絲專頁「台灣阿北 - 柯文哲」，拋出台灣街道正名議題。圖／取自臉書

北市柯文哲新的臉書粉專「台灣阿北-柯文哲」今天上午上架，不過中午前就無法瀏覽。台北市政府下午表示，沒想到會引起這麼多討論，所以希望把內容充實後再跟大家見面。

臉書今天上午出現一個名為「台灣阿北-柯文哲」的粉絲專頁，並PO出兩部柯文哲對著鏡頭談話的影片，表示將讓外界重新認識柯文哲，以及提出台灣街道正名運動的想法。

台北市長柯文哲上午出席活動前接受聯訪表示，粉專是好朋友創的，不是府內員工；台北市政府副發言人魏佑任則說，應該是粉絲自行建置的。

台北市政府發言人陳智菡下午接受媒體聯訪時說，柯文哲提出台灣街頭正名運動是因為，台灣很多路名跟台灣本土感情、地方連結不是這麼深，柯文哲希望跟網友一起腦力激盪。

她指出，更改路名不是這麼容易，所以其實是倡議的成分比較多，柯文哲希望台灣路名、台北路名應跟在地有更多結合，未來北市府會朝這方向研議。

為何突然下架？陳智菡說，沒想到一個粉專會引起大家這麼多討論，所以希望把內容弄得更順暢、更充實後再跟大家見面。

柯文哲 北市 陳智菡

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