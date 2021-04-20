新北改造三鶯4路徑 獲前瞻補助7月開工

新北鶯歌有多條街道、步道指標不明，新北工務局推動三鶯文創整合計畫，以「陶、藝、山、水」為主題，讓4路徑有行的安全，新北工務局指出，已獲得前瞻補助預計7月開工。新北市議員江怡臻今在議會指出，4條路徑沒有規劃到鶯歌文化路，也希望市府能一併規劃。

「陶、藝、山、水」分別為鶯歌老街、鶯歌後火車站沿著農會旁巷弄連接美術館與陶瓷博物館的館前路、鶯歌火車站到鶯歌石沿線、鶯歌老街前往陶瓷博物館的路徑，不過這4條路徑鋪面破損、人行道狹窄阻礙多，不利行人行走。

新北工務局規劃三鶯文創整合計畫，爭取前瞻經費改善4條路徑，預估經費約2.95億元，工務局長詹榮鋒指出，已獲得前瞻核定1.2億元，預訂今年7月開始施工、明年7月完成，不足部分仍會持續爭取前瞻，再不足部分由市府籌措。

江怡臻說，鶯歌火車站到老街主要行走文化路，但4條路徑並未規劃文化路，而是建議民眾從火車站行經美術館、陶博館再到老街，希望能夠同時加強文化路行人安全。

鶯歌老街舖面不平整，雨天易打滑且有妨礙通行的植栽槽、設施帶或車擋，未來都會移除淨空人行道；鶯歌後火車至美術館與陶瓷博物館的館前路，則把南靖橋兩側人行道拓寬，研商活化農會穀倉用，加強火車、捷運、公車與美術館的連通性。

鶯歌火車站到鶯歌石沿線現況指標不明，人行道狹窄，設施阻礙多，除改善人行空間，也會美化街角廣場，並增設指標牌面；鶯歌老街前往陶瓷博物館則會引進鄰近溪畔小徑及跨越鐵道連接老街步道，避開人車爭道的文化路。