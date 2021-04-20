傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

台北市長柯文哲任期僅剩不到2年，柯團隊成員內鬥傳聞不斷。今傳副市長蔡炳坤因心力交瘁，3周前，向市長柯文哲請辭，柯文哲極力慰留。對於請辭傳聞，蔡炳坤今受訪並沒有否認，不過蔡也說，仍會一本初衷，盡力而為。北市府發言人陳智菡今表示，據她了解，黃珊珊、蔡炳坤兩人合作非常好，之間溝通完全沒問題，蔡炳坤也會繼續留在市府，跟同仁一起打拚。

發言人陳智菡說，的確之前有聽說蔡副市長，之前可能有提到家庭因素請辭，但經過柯市長慰留，並與市長討論後，蔡副非常高興，也願意繼續留在市府，一起打拚。

柯文哲去年已對外表示，盼交棒給副市長黃珊珊。從去年開始，市府重要行程都交由黃珊珊「代跑」，甚至局處活動，儘管非黃珊珊督導，也讓黃珊珊出席搶曝光，因此傳出黃與另名副市長蔡炳坤不合說，儘管兩人曾同框說明破除傳言，但內鬥說仍不斷。

蔡炳坤今表示，兩年多前，他以歡喜心加入台北市政府團隊，謝謝柯市長給了他為市民服務的機會。兩年後的今天，他仍會一本初衷，以感恩心面對各種衝擊與挑戰，盡力而為。

另外，先前有行員短短37天請四次婚假，銀行僅給一次婚假遭罰2萬元，非局處督導首長的黃珊珊臉書嗆勞動局法匠後，勞動局沒多久就撤銷處分，遭質疑不夠尊重蔡炳坤，陳智菡說，婚假事件一開始，蔡副就已先處理，也與勞動局舉辦過會前會，沒多久黃副就在臉書發言。

陳說，黃珊珊因本身的法律背景，對法律有不同見解，所以提出自己想法，不過黃與蔡炳坤的意見是一致，沒有路線之爭的問題。