新北迪毅堂修復重現風華 串連板橋四大古廟

新北市定古蹟「板橋迪毅堂」年久失修又遇祝融，市府自107年進行修復及再利用工程，歷時2年完工，未來將局部開放、提供導覽，串聯慈惠宮、接雲寺及大眾廟並列板橋四大古廟。

板橋迪毅堂創建於1873年，主祀徐元帥，配祀福德正神與12位丁勇。徐元帥本名徐才，為板橋林本源家族聘用的武術師傅，清咸豐9年（1859年）漳州人與泉州人發生械鬥，徐才與12位丁勇殉難，由林家善後並出資建祠供奉牌位。

新北市政府文化局今天指出，因廟堂年久失修，梁柱、屋頂嚴重蛀蝕，牆面斑駁脫落，內部殘破不堪又發生火警，經地方人士及民意代表爭取，在民國102年12月25日指定為市定古蹟。

文化局在107年斥資新台幣2150萬7127元展開修復工程，其中793萬8000元獲文化部文化資產局補助，109年7月28日竣工。

文化局表示，修復內容主要為拆除原有遮蔽鐵皮及增建物，對破損嚴重的屋瓦、屋桁及棟架進行抽換檢修，還有室內外牆身、地坪修復及清整，除保存文化資產，也重現古蹟當年的歷史風貌。

後續由迪毅堂管理委員會維護使用，將局部開放正殿及廟埕等範圍，未來配合板橋林家花園，不定期舉辦板橋古城巡禮活動，由志工老師帶領民眾導覽參觀，與慈惠宮、接雲寺及大眾廟串聯成板橋四大古廟，建構「枋橋古城」的文化特色。