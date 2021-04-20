考生看這裡！台北孔廟登科及第考生祈福24日特別限定場

台北孔廟「登科及第考生祈福」活動於4月24日至4月30日(逢周一休館)舉行，考生憑當年度准考證，循祈福步驟，可獲得限量幸運小物「欽定一甲第一名」包種茶包，由國立故宮博物院授權「欽定一甲第一名殿試策」圖樣，祝福考生文思泉湧得佳績。

民政局指出，特別限定場在4月24日上午9時30分至11時30分，邀請孔廟祭孔禮生帶領考生們進行古禮祈福，每20分鐘一梯次(每場限25人)，報到填寫祝禱卡後，於儀門下集合，祈福儀式從鐘鼓齊鳴古禮展開，由禮生引領至大成殿內誠心祝禱。

此外，參加者憑當年度准考證於4月24日至4月30日上午9時30分至11時30分、下午2時至4時30分，亦可自行依循步驟祈福。

首先是防疫，進入孔廟園區佩戴口罩、量測體溫、手部消毒，遵守防疫規定，排隊保持「社交距離」;室內保持1.5公尺以上的距離，室外則至少距離1公尺。

報到須憑當年度准考證、報考證明或其影本至活動服務臺兌換限量論語書卷文具組2.0版及「包中茶」並填寫祝禱卡。文具組內含2B鉛筆、黑色中性筆、尺，期盼考生下筆得心應手，成績百尺竿頭更進一步；包中茶外包裝「欽定一甲第一名殿試策」為國立故宮博物院藏品，沿切割線撕下還可當作書籤珍藏，祝福考生包中第一。