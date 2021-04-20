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傳柯文哲團隊內鬥不斷心冷請辭？ 蔡炳坤說話了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於請辭傳聞，蔡炳坤今受訪時，並沒有否認，不過蔡也說，他仍會一本初衷，盡力而為。記者林麗玉／攝影
對於請辭傳聞，蔡炳坤今受訪時，並沒有否認，不過蔡也說，他仍會一本初衷，盡力而為。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲任期僅剩不到2年，柯團隊成員內鬥傳聞不斷。今傳出副市長蔡炳坤因心力交瘁，3周前，當面向市長柯文哲請辭，由於正好卡到議會開議，令柯文哲傷透腦筋，極力慰留。對於請辭傳聞，蔡炳坤今受訪時，並沒有否認，不過蔡也說，他仍會一本初衷，盡力而為。

台北市長柯文哲去年已對外表示，盼交棒給副市長黃珊珊。從去年開始，市府重要行程都交由黃珊珊「代跑」，甚至局處活動，儘管非黃珊珊督導，也讓黃珊珊出席搶曝光，因此傳出黃與另名副市長蔡炳坤不合說，儘管兩人曾同框說明破除傳言，但市府內鬥說仍不斷。

對於傳出蔡炳坤因被架空心力交瘁，3周前當面向柯文哲請辭，柯極力慰留。蔡炳坤今受訪並沒有否認。

蔡炳坤今表示，兩年多前，他以歡喜心加入台北市政府團隊，謝謝柯市長給了我為市民服務的機會。兩年後的今天，他仍會一本初衷，以感恩心面對各種衝擊與挑戰，盡力而為。

黃珊珊與蔡炳坤不合說，從去年開始，就傳言不斷，據了解，柯點名黃珊珊接棒後，黃珊珊就以實習市長之姿，除擔任北市防疫指揮官，也儘可能局處活動曝光，去年開始，就曾有局處私下抱怨，發行程不知該邀黃、還是邀蔡？

甚至這個月初，更傳蔡炳坤、黃珊珊因爭奪行程搶曝光，出現角力狀況，最後由市長柯文哲下令，要成立LINE群組「專案列管」，但事後兩人均出面否認。

另外，之前的婚假之亂，儘管北市勞動局的督導副市長為蔡炳坤，但卻在副市長黃珊珊臉書批評法匠、恐龍判決後，勞動局長陳信瑜馬上下令緊急撤銷銀行裁罰，讓外界質疑，不更尊重蔡炳坤。

對於今傳蔡炳坤已向市長柯文哲請辭，蔡炳坤今沒否認，但表示，他仍會一本初衷，以感恩心面對各種衝擊與挑戰，盡力而為。

黃珊珊 柯文哲 北市

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