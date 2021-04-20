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北市10停車場電動車停車6月起加碼 每小時恐多20元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市今年6月將有10個停車場採差別費率。聯合報系資料照
北市今年6月將有10個停車場採差別費率。聯合報系資料照

北市電動車數量超過4000輛，但面臨停車格嚴重不足問題，北市議員王鴻薇今在台北市議會交通委員會質詢時關心電動車格差別費率的進度，北市停管處回應，預估今年6月將有10處停車場採差別費率。

王鴻薇指出，北市2019年電動車量數約2000多輛，去年大幅增加超過4000輛，預估今年也會快速成長，台北市只柯文哲曾說過，要解決電動車格不足及被占用等問題， 如今這項政策進度規畫如何？

停管處長李昆振回應，針對車格常有被占用問題，未來電動車格會設置智慧地鎖，停車格會自動辨識是否為電動車，若為電動車，地鎖才會降下，一般汽車則無法停放。

李昆振說，部分停車場的充電裝置還在調整改裝，但最快今年6月就會開始實施差別費率，初步會在興雅國小地下停車場、永勝公園地下停車場、萬興國小地下停車場、東湖國小地下停車場、松山工農地下停車場、民有市場地下停車場、松山國小地下停車場、龍門國中地下停車場、台北市災害應變中心地下停車場、以及洲子立體停車場等10處實施。

針對差別費率的收費標準，李說，電動車格位每小時會加收10元，若沒充電會再加收10元，初步實施此政策的10個停車場停車收費約每小時30至40元。以每小時停車費40元計算，電動車若停放又沒充電須付60元。

李昆振表示，若在家充電1小時7度電，每度電約3元，等於電費為21元，若停在電動車格充電，基本費用將從40元起跳，費用比在家充電貴，盼藉由收費提高電動車格的輪轉率。

停車場 北市 王鴻薇

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