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萬大線預計2025完工 6款車廂外觀自己票選起跑

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。記者林麗玉/攝影
市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。記者林麗玉/攝影

台北捷運萬大線預計2025年完工，目前第一期施工進度已超過53.24%，二期工程也將陸續發包。市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，市長柯文哲則投票給「以萬華地區古今交錯」發想設計的「勇往直前」，並邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。

柯文哲今出席「台北捷運工程局列車外觀塗裝票選系列活動」，柯致詞表示，目前萬大線一期正如火如荼施工中，萬大線工程目前還算順利，未來將從中正紀念堂站出發，經萬華、永和、中和到土城，每天運量估計約24萬7千人。他除抱怨捷運局施工太慢外，捷運橘的施工品質沒問題，還常拿金質、金安獎。

台北捷運工程局長張澤雄說，這是台北捷運首度舉辦電聯車外觀塗裝票選，盼民眾有參與感，參與未來萬大線車廂外觀設計，票選決定之後，廠商就會去製造電聯車，約兩年時間、2023年，電聯車就會運到台灣來。

柯文哲說，民眾對於捷運車廂外觀，每個人都有不同看法，所以決定不如訴諸i-voting，讓大家選擇喜歡的車廂。柯說，「如果你這麼閒的話，每天可以投一次票，但為了避免機器人投票，所以每天只能投一次。」

柯說，台北捷運從1996年開通至今，北捷已有131個車站，一年旅客量達7.9億人次，去年北捷也慶祝破一百億人次。萬大線是串連雙北發展的重要軸線，首都生活圈不僅服務台北市民，更有約58%的定期票使用者涵蓋台北市民，盼透過主題活動，讓民眾了解萬大線工程狀況，也熟悉萬大線與生活的連結。

張澤雄說，萬大線電聯車車體外觀塗裝票選，共推出六款車體外觀，並跳脫以往的顏色變化，融入萬大線沿線的在地景點概念設計，包括第一款「熱情活力」、第二款「勇往直前」是以萬華地區古今交錯為發想，設計如同編織交叉的外觀塗裝。

第三款「寧靜自在」、第四款「從容不迫」則是以竹林綠意發想，代表植物園與萬大線第二期樹林沿線意象；第五款「超氣蓬勃」、第六款「成熟穩重」則以水流流動感設計，如同萬大線行經新店溪與大漢溪的設計造型，結合緊急逃生端門及全景式擋風玻璃，兼具安全與美學視野。

捷運局表示，這次的萬大線電聯車外觀票選有網路投票及現場投票同時進行，從今天起至5月16日，民眾只要到活動官網，以臉書帳號登錄後，即可參加投票，天天可投下一票，每票都有一次抽獎機會，獎項包括MacBook13吋筆電、Sony藍芽抗噪耳機、萬大線官方限定悠遊卡等100項大獎。

至於現場投票則於票選期間的周五、六、日上午11點至晚間19點，位於中正紀念堂7號出口處、中和站出入口處「萬大線主題展」中進行，民眾可與活動立牌拍照打卡，進行外觀塗裝現場投票，參與上訴活動，就有機會獲得「期間限定限量萬大線口罩」。

市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。記者林麗玉/攝影
市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。記者林麗玉/攝影
市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。記者林麗玉/攝影
市長柯文哲今主持萬大線列車外觀塗裝票選活動，共推出六款電聯車體外觀讓民眾票選，邀民眾即日起至5月16日，參與萬大線電聯車外觀塗裝票選。記者林麗玉/攝影

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