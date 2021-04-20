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北市22座金屬溜滑梯 議員憂：夏季一到成「鐵板燒」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市有22座金屬溜滑梯，台北市議員簡舒培上午至大安森林公園兒童遊戲場會勘，因溜滑梯材質易反光，夏天時溫度過高，有如鐵板燒。記者楊正海／攝影
北市有22座金屬溜滑梯，台北市議員簡舒培上午至大安森林公園兒童遊戲場會勘，因溜滑梯材質易反光，夏天時溫度過高，有如鐵板燒。記者楊正海／攝影

北市有22座金屬溜滑梯，台北市議員簡舒培上午至大安森林公園兒童遊戲場會勘，因溜滑梯材質易反光，夏天時溫度過高，有如鐵板燒，可能會讓小朋友受傷，建議公園處應設置活動式遮陽設施。北市府公園處承諾，2週內提改善方案。

簡舒培指出，大安森林公園兒童遊戲場，有共融式遊戲設施，每到假日，都會湧入一萬名以上遊客，可說是滿坑滿谷，因使用率高，民眾的期待也高，但金屬製的溜滑梯，變成「鐵板燒」；另外，溜滑梯材質為不鏽鋼，夏天豔陽高照，會反光，影響小朋友及父母視線，甚至坡面太滑，容易讓小朋友受傷。

簡舒培表示，兒童遊戲場應增設遮陽設施，雖遊戲場旁有樹木可遮陽，但效果不大，她建議遮陽應做全面改善，建議可裝活動式的遮陽，應該不會涉及法規問題。

簡舒培表示，兒童遊戲場改善經費約1600萬元，北市府當時設計未考量陽光大溫度高等狀況，要求相關單位盡快設遮陽設施。另外，北市有22座金屬溜滑梯，有的日曬雨淋，有的有樹陰，工務局應該調查，對於沒有無樹陰的溜滑梯進行改善。

料於再過2個月後就是夏季，簡舒培要求公園處2周內提出改善方案。公園處總工程司吳文慶表示，不鏽鋼材質的溜滑梯，因太陽曝曬導致溫度過高的問題會先改善。另外，有民眾反映磨石子的溜滑梯太滑，這部分會把蠟打薄一點，減緩小朋友下滑速度。至於遮陽方式，形式很多，會依據現場規畫進行改善。

北市有22座金屬溜滑梯，台北市議員簡舒培上午至大安森林公園兒童遊戲場會勘，因溜滑梯材質易反光，夏天時溫度過高，有如鐵板燒。記者楊正海／攝影
北市有22座金屬溜滑梯，台北市議員簡舒培上午至大安森林公園兒童遊戲場會勘，因溜滑梯材質易反光，夏天時溫度過高，有如鐵板燒。記者楊正海／攝影

溜滑梯 簡舒培 北市

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