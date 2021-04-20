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劉俠故居受保護樹遭亂剪 北市府：擬開罰

中央社 / 台北20日電

北市議員王鴻薇今天指出，已故作家「杏林子」劉俠故居內一顆樹齡42年的受保護樹木，疑遭鄰近施工廠商破壞，大面積樹枝遭鋸斷，要求北市府清查廠商是否違規。

對此，台北市政府文化局文化資源科長邱稚亘表示，施工廠商確實未事先通知，將邀樹保委員會勘，若違反規定，可依「樹木保護自治條例」開罰廠商新台幣5萬元至10萬元。

國民黨籍北市議員王鴻薇今天前往光復南路22巷內開記者會時說，接獲陳情，一棵42年歷史且受保護樹木疑遭施工廠商破壞，她到場時工作人員已離開，並發現大面積樹枝被鋸斷。

她指出，此樹種植在已故作家「杏林子」劉俠故居，由劉俠母親親手種下，雖劉俠故居已拆除，劉俠也去世多年，但劉俠作為生命鬥士，激勵許多人，創立伊甸基金會也照顧許多身障人士及弱勢家庭。

王鴻薇說，依規定北市受保護樹木不可破壞，修剪時要提前跟文化局核備，針對此案，文化局未收到廠商報備，她認為北市對受保護樹木修剪規範太寬鬆，就算遭破壞或過度修剪，僅罰5萬元至10萬元；要求文化局對此案調查清楚，並重新檢討樹木保護自治條例。

廠商指出，去年8月跟文化局提病蟲害防治計畫，打算修剪樹木，因樹木延伸至馬路，可能颱風期間，讓樹枝斷落砸到人車，才會修剪，至於未提前通報北市府感到抱歉。

邱稚亘說，廠商提出病蟲害防治計畫是有期限，不能現在還執行去年提出計畫，且修剪受保護樹木，應在施工前3天通知文化局，市府會派專業技師到場監督，確保修樹過程符合規範。

北市 文化局 護樹

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