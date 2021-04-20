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謝明珠任官股董事稱自己「行銷人才」北市議員當場開嗆

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市府市長室主任謝明珠（中）稱自己是行銷人才，因此才會擔任大都會客運公司的董事。記者胡瑞玲／攝影
北市府市長室主任謝明珠（中）稱自己是行銷人才，因此才會擔任大都會客運公司的董事。記者胡瑞玲／攝影

台北巿長柯文哲團隊人案事爭議不斷！多位北市議員在台北市議會交通委員會質詢時，質疑北市府市長室主任謝明珠身為大都會客運官股董事，卻沒有相關背景、專業度不足；謝明珠當場起身澄清，稱當初市府在找行銷人員，才會找上她，議員徐弘庭譏說，「你連柯文哲的行銷都做不好，是不是專職比較好？」

大都會客運在交委會報告，實收資本為7.1億元，北市府持股38％、民股62％，董事有11席，其中4席為市府公股代表，分別為北市交通局專門委員陳冠龍、前交通局長鍾慧諭、前北市議員陳孋輝、市長室主任謝明珠。

議員王鴻薇首先提問4席官股董事每月車馬費為何，大都會客運總經理李建文回應，董事每月車馬費為2萬元、陳冠龍1萬2000元，謝明珠則主動說她領8500元。

王鴻薇指出，官派董事基本上要對大眾運輸如捷運、公車業務有一定的理解及涉略，陳冠龍、鍾慧諭、陳孋輝均有相關背景及經驗，唯獨謝明珠，「我只感覺是有雙柯文哲的眼睛放在大都會」。

王認為，官股代表應專業化而非酬庸化，謝主任很忙，要做司改、還要負責排市長行程與社交事務，要求交通局全面檢視董事人選，「不是坐幾次公車就可以指導江山」。

徐弘庭則表示，不論是悠遊卡公司、大都會客運，柯文哲有人事安排的權利。公車身為大眾運輸最後一哩路，以及共享運具問題，謝明珠既然身在市長室，就該反映到市長室，「不要被人說柯文哲『寄生交通』」。

謝明珠隨後起身解釋，她擔任大都會董事時，並非市長室主任，當時市府急需一個行銷人才，找了很久才到找到她，她是無給職市政顧問，長期在企業耕耘。

在場議員一聽不斷竊笑，徐弘庭說好像越描越黑，議員張斯綱指，謝明珠好像自己挖坑跳，既然謝明珠強調自己是行銷人才，那就請大都會客運整理謝明珠針對其行銷的發言給交委會，證明自己，徐接著說，「你連市長的行銷都做不好，身兼兩職有點辛苦，是不是專職比較好？」

北市 柯文哲 徐弘庭

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