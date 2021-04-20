臉書新粉專談台灣街道正名 柯文哲：好朋友創的

臉書今天出現一個名為「台灣阿北-柯文哲」的粉絲專頁，粉專PO出影片表示，將讓外界重新認識柯文哲，並談論台灣街道正名運動。台北市長柯文哲受訪表示，粉專是好朋友創的。

臉書今天出現一個名為「台灣阿北-柯文哲」的粉絲專頁，大頭貼、封面相片都使用柯文哲的照片，並PO出兩部影片，第一部為26秒的自我介紹影片，表示將讓外界重新認識柯文哲，未來有錯誤訊息或報導將隨時透過粉專更正澄清。

第二部影片則為3分23秒，主題為「認識台灣很難嗎？從路名找真的很難」。影片中柯文哲說，台北市有許多以寧夏、西藏、北平、天津、長安等中國省分或城市為名的道路，連立法院都「被整個中國所包圍」。

他表示，台灣各縣市都是這種路名，卻沒有台北大道、台灣路、高雄路等屬於台灣的街道，而是被淹沒在中國的城市名中，實在困惑。

柯文哲進一步表示，國民黨來台灣已超過70年，除尊重歷史，更應該好好想想台灣的身分，從認識台灣開始；另外還有一個政黨號稱最本土、最愛講台灣意識，結果黨的所在地就是北平東路，「我就覺得怪怪的」。

他指出，改路名茲事體大，希望選一條路或一個公共設施來正名，正名運動不分黨派顏色，歡迎網友及各界提出建言。

這個粉專目前已無法瀏覽。至於粉專的來源，台北市政府副發言人魏佑任表示，目前了解不是市府的官方平台，也不是民眾黨創立的，應該是有粉絲自行建置的，影片的部分會再了解一下是什麼時候拍攝的。

柯文哲今天出席活動前接受媒體堵訪對此表示，這個粉專是好朋友創的，不是府內員工；至於是否主張街道正名，柯文哲說，這要花時間解釋一下。