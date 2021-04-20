大安森林公園遊戲場遊具過熱 北市府：提改善報告

台北市議員簡舒培發現，大安森林公園兒童遊戲場溜滑梯材質易反光，夏天時溫度過高，可能讓小朋友受傷，建議設遮陽設施。北市府公園處說，2週內提改善報告，先處理溜滑梯材質。

民進黨籍市議員簡舒培今天與里長前往大安森林公園兒童遊戲場內會勘，北市府工務局公園處等官員陪同。簡舒培接受聯訪時說，很多民眾會帶小朋友到遊戲場遊憩，但設施卻可能造成小朋友受傷。

簡舒培表示，像森林挑戰區溜滑梯材質為不鏽鋼，夏天豔陽高照，會反光影響小朋友及父母視線；而大坡面溜滑梯同樣也有反光問題，甚至坡面太滑，容易讓小朋友受傷。

她說，兒童遊戲場最大問題是未設遮陽設施，許多家長反映，若有陽光，遊戲場沒遮陽設施，遊具容易過熱，容易讓小朋友受傷，建議設類似游泳池遮陽設施。

簡舒培表示，兒童遊戲場改善經費約新台幣1600萬元，北市府當時設計未考量陽光大溫度高等狀況，要求相關單位盡快設遮陽設施。

陳姓媽媽說，兒童遊戲場應增設遮陽設施，先前跟北市府反映，因涉相關法規，所以未改善，雖遊戲場旁有樹木可遮陽，但效果不大，也建議擴增遊戲場範圍及遊具。

出席會勘的公園處總工程司吳文慶表示，不鏽鋼材質的溜滑梯，因太陽曝曬導致溫度過高的問題會先改善，至於溜滑梯使用的蠟會打薄，減緩小朋友下滑速度。

他說，園區內的遮陽設施會在2週內提出改善評估報告，並依報告提出期程，盡快解決相關狀況。

北市府公園處去年7月宣布，大安森林公園兒童遊戲場將改造為特色共融遊戲場，提供12處遊戲空間及3種高度滑梯，遊具組融合攀爬、搖晃及眺望等功能。