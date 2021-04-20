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環狀線南北環招標不順 影響進度？捷局長:還在容忍範圍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
全國營造業大缺工，延燒到捷運環狀線南、北環段，兩案各有一個區段標沒人投標，近年首見，圖為捷運環狀線南環段工地。記者胡經周／攝影
全國營造業大缺工，延燒到捷運環狀線南、北環段，兩案各有一個區段標沒人投標，近年首見，圖為捷運環狀線南環段工地。記者胡經周／攝影

營造業大缺工，雙北近年最大公共工程的捷運環狀線南、北環段，預計2028年完工，但台北捷運工程局本月首次招標各一區段標，卻沒半家來投標。市府官員表示，過去捷運工程超搶手，這次沒人標首見。捷運工程局長張澤雄今說，今年北捷有八個區段標、金額超千億元，通常第一次招標難以順利，會不會影響工程進度？張說，還在計畫容忍範圍之內。

台北捷運工程局已開始內部檢討，探詢潛在廠商對標案內容的意見，包括工期是否過短、工料成本是否上漲等，局長張澤雄今出席萬大線車體外觀塗裝票選記者會表示，捷運工程每個標案都非常大，金額接近百億元，市場上能接受這種工程的廠商其實不多，有十多家。依據採購法，捷運首度招標需三家廠商，第一次流標「我們看來很平常」，不過也會檢討市場狀況，會動態檢討。

對於是否一開始招標不順，會影響工程進度？張澤雄說，重大工程通常第一次難以順利，尤其台北捷運局今年有八個土建標，金額超過千億元，都還在計畫容忍範圍之內。

捷運環狀線 北捷

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