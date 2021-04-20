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劉俠故居老樹遭斷枝 王鴻薇會勘批建商「先斬後奏」
台北市唯一一株受保護的烏桕樹，位在北市光復南路已故作家「杏林子」劉俠故居，由劉俠母親親手種下，不料疑遭到鄰近施工建商破壞，未向文化局通報，即私自鋸斷樹枝修樹；台北市議員王鴻薇接獲民眾陳情，上午到場現勘，只見樹木留下大面積傷口，痛批廠商先斬後奏。文化局表示，已進行調查，建商若違反北市樹木保護自治條例，最高可罰10萬元。
王鴻薇說，這棵樹已有42年的歷史，樹高15公尺，劉俠雖已去世多年，但她克服病痛，做為生命鬥士，故事激勵了許多人，她所創立的伊甸基金會，也照顧許多身障人士及弱勢家庭，有人文歷史典故，但樹木不只被破壞，還緊鄰工地，只有簡陋的保護措施。
王鴻薇指出，台北市受保護樹木依規定不可破壞，修剪也要提前向文化局核備，文化局卻沒有收到廠商的報備，比對樹木過去的紀錄相片，有大面積的樹枝遭鋸斷。
對此，廠商表示，在去年八月病蟲害防治計畫就提出修樹建議，但樹枝仍存活才暫停移除，今年已經完全乾枯，有立即性危險，擔心颱風來時斷落砸到人車，才進行修剪，對於沒有通報，感到抱歉。
不過，廠商的說法，立刻遭附近社區的林姓總幹事反駁，他說，樹枝並沒有生長到馬路上， 樹枝遭鋸下時上面還有綠色枝葉，就算有立即危險，廠商也應該先通報。
文化局科長邱稚亘說，廠商所提的計畫有期限，不能今年執行去年計畫，且前三天就應通知文化局，派專業技師到現場監督，確保執行工作依修剪規範處理。這次廠商沒有事先通知，文化局會聯絡樹保委員進行會勘，若有違反規定就會開罰。
文化局指出，至於這株烏桕樹，目前進行過度時期的保護措施，圍起鋼架，而劉俠生前故居的地點，建商會保留，做為劉俠紀念空間。
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