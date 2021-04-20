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台水汰換管線 新莊部分地區周日停水
台灣自來水公司第12區管理處這周將辦理新莊區新樹路汰換管線工程，預計25日9時起，新莊部分地區停水17小時，期間會提供10處臨時供水站，提醒民眾提前儲水使用。
本次新莊區停水範圍如下：大安路1～40號、民本街1～30號、民權街1～19號、民安西路1～492號、民安東路1～191號、民安路1～459號、光華街1～82號、西盛街1～441號、新樹路1～645號、龍安路1～589號、環河路510－1號、瓊林北路、瓊林南路1～309號、瓊林路61～208號。
停水時間預計從25日9時至26日2時，水利局與台水提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，避免空轉過久產生高溫造成損壞甚至火災，復水後若仍無水請立即通知水利局或台水。
停水期間另設有10處臨時供水站如下：瓊林南路103巷口、瓊林南路275巷口、新樹路172號、新樹路331號、民安西路412號、民安西路247號、民安西路137號、民安西路49號、西盛街202號以及西盛街365號。
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