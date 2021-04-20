南亞科投資3千億新北建新廠 侯友宜：一條龍協助

新北市長侯友宜與台塑集團總裁王文淵今天共同宣布，將投資3000億元於泰山區興建12吋晶圓廠。侯友宜說，由招商一條龍團隊協助各項證照申請及審查，盼帶動企業投資意願。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科決定投資新廠，今天上午在新北市政府舉辦記者會，新北市長侯友宜、台塑集團總裁王文淵共同主持，會中宣布將投資新台幣3000億元，在泰山區南林科學園區興建12吋先進晶圓新廠，規劃今年底動工，未來7年分3階段進行擴建，完工後預估可直接提供2000個就業機會。

侯友宜致詞指出，新北市去年在公共建設方面的招商，總共19個案子、224億元，未來希望不只在公共建設，期待民間投資越多越好，讓新北市在發展過程中，人才能在地就業、在地發展，實現安居樂業目標。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，新北市在招商引資方面，特別由招商一條龍團隊協助各項證照申請及審查，南亞科技這次規劃投資3000億元興建雙層無塵先進晶圓廠，顯示對半導體產業的發展及新北市的投資環境非有信心，市府一定會全力支持，也盼能帶動其他企業到新北市發展。