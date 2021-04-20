中繼市場延宕柯市府挨批螺絲鬆 市場處：天候影響

議員王世堅昨赴台北第一果菜及萬大魚類批發市場現勘，發現工程嚴重延宕，果菜中繼市場原預計今年4月啟用，現在延後到9月完工、10月啟用，批北市府螺絲鬆。市場處今表示，開工後分別受廠商、天候及市場業者因素影響，造成工程拖延。

王世堅批評，改建案去年7月風光開工，市長柯文哲說今年4月中繼市場就能完工，讓攤商6月進駐營業，結果現在中繼市場仍是工地，完工遙遙無期，市府遇到延誤，就把責任推給廠商、法律問題，「最大問題是柯市府團隊螺絲鬆了」。

市場處表示，去年12月連日陰雨，戶外作業及鋼構電銲作業無法施工，另建築許可法規適用性檢討問題及果菜市場第一排傘柱業者搬遷時間過於接近農曆春節，業者建議延至元宵節後搬遷，因此果菜中繼拍賣場之完工期程期程調整為7月底前完成，果菜中繼市場預計9月底前完工。

市場處說，市場改建是同場地邊施工邊營運，工程環境較複雜，為提供業者正確即時資訊、掌握工程進度，市場處、農產公司、蔬菜及青果公會每月有二次說明會，分別由市場處向業者代表、農產公司對業者說明市場改建期程。