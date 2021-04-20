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碧潭活動中心裝上樓神器 長者不再望「梯」興嘆笑開懷

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店區公所在碧潭活動中心加裝樓梯升降椅，長者不需費力就能自由上下樓。圖／新店區公所提供
新店區公所在碧潭活動中心加裝樓梯升降椅，長者不需費力就能自由上下樓。圖／新店區公所提供

台灣將邁入超高齡社會，社區銀髮活動成為長者重要的日常休閒，新店區公所特別在碧潭活動中心加裝樓梯升降椅，即日啟用，避免長者及行動不便人士因難以爬樓梯，而無法參與社區活動，試乘過升降椅的社區長者們都相當開心，不需費力就能自由上下樓。

新店區公所指出，碧潭市民活動中心興建於民國70年，位於著名的碧潭景點及市場附近，人潮絡繹不絕，現況1至2樓為新店幼兒園、3樓為活動中心、4樓為碧潭閱覽室。

區公所表示，因興建時沒有規畫無障礙設備，有些長者或行動不便人士即使有心參與活動，也因為身體因素而無法如願。為了讓這些民眾能走出家門、參與社區活動，在與里長、議員共同建議下，規畫並設置無障礙設備，即日啟用。

新店區長朱思戎說，打造無障礙生活環境是活動中心的目標也是市府既定政策，區公所將持續打造友善的無障礙空間，讓民眾用的安心、玩得開心，以利銀髮長者能充分使用政府提供的建設與資源。

碧潭 幼兒園

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