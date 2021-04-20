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起家厝變危老 83歲嬤奔走拚重建 辭世前圓心願
新北市中和區廟美段危老重建案原為8棟老舊住宅，屋齡逾50年，具安全疑慮，83歲住戶廖蔡奶奶為了讓孫子未來有更好的居住環境，積極整合左右鄰居推動重建，今年1月獲新北市府核准，開工前廖蔡奶奶也特別請家人推著輪椅帶她看看目前的進度，了卻人生最後一樁心願後，兩周前安詳離世。
共同建設股份有限公司總經理陳佳聰指出，此案建物位於中和區水源路34巷，鄰近漳和國中及南山中學，原為8棟老舊的2至4層磚造建築物，都是逾50年老屋，部分住家出入只能走不足2米寬的窄巷，「連一般汽車都開不進來，更別提消防車。」
陳佳聰表示，其中一名住戶廖蔡奶奶很愛護孫子，從整合初期便積極參與，不計較個人利益，只希望能儘早改建成功，讓孫子未來有更好的居住環境，此案也在1月時核准危老重建計畫。雖然廖蔡奶奶日前已在接受安寧治療，仍在開工前遠從桃園龍潭來到工地，坐在輪椅上看著「起家厝」準備重建，了卻人生最後一樁心願後，兩周前溘然長逝。
新北市都市更新處長張壽文表示，此案將興建為2棟地上14層地下3層RC造的住商混合大樓，採用銀級智慧建築、基地退縮規畫及結構加強設計，大幅改善當地的居住環境。雖不捨廖蔡奶奶未能等到起家厝的新樣貌就離世，但她的積極參與，留給子孫輩擁有好環境的選擇，也是一種愛的延續，讓推動都市更新這件事更有溫度。
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