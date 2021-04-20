新北市標租12筆農地 三芝1.3公頃農地最大

新北市地政局今日公告市有農業用地標租，共有12筆土地，7筆屬都市計畫土地、5筆屬非都市土地，面積最大的為三芝新小基隆段大坑小段農地，廣達1.3公頃，標租金額以公告地價總額年租金率千分之六為底標，最高者得標，租期6年。

12筆農地分別為三峽區1筆、林口區1筆、深坑區2筆、三芝區1筆、八里區2筆及台北市北投區5筆，將訂於5月5日上午10點於新北市政府23樓2324會議室開標。

地政局指出，為增進土地有效利用，經管閒置的市有農業用地將以標租方式供民眾作農業使用，凡具有行為能力國民或外國人民及農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構，經取得許可之法人，都可以參加投標。