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新北市標租12筆農地 三芝1.3公頃農地最大

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
三峽區白雞段白雞小段農地。圖／新北地政局提供
三峽區白雞段白雞小段農地。圖／新北地政局提供

新北市地政局今日公告市有農業用地標租，共有12筆土地，7筆屬都市計畫土地、5筆屬非都市土地，面積最大的為三芝新小基隆段大坑小段農地，廣達1.3公頃，標租金額以公告地價總額年租金率千分之六為底標，最高者得標，租期6年。

12筆農地分別為三峽區1筆、林口區1筆、深坑區2筆、三芝區1筆、八里區2筆及台北市北投區5筆，將訂於5月5日上午10點於新北市政府23樓2324會議室開標。

地政局指出，為增進土地有效利用，經管閒置的市有農業用地將以標租方式供民眾作農業使用，凡具有行為能力國民或外國人民及農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構，經取得許可之法人，都可以參加投標。

地政局表示，標租金額以公告地價總額年租金率千分之六為底標，由最高者得標，租期6年。有意投標者須於5月5日上午9點30分前，將投標單連同應繳押標金票據置於信封內密封，以掛號方式寄達板橋郵政第30之12號信箱。各標號位置略圖及現況照片可至官網查詢（https://gis.land.ntpc.gov.tw/lrow/RentmarkQuery），或電洽02-29603456轉3371、3372、3374、3375）以電子郵件或傳真方式索取。

三芝區新小基隆段大坑小段農地。圖／新北地政局提供
三芝區新小基隆段大坑小段農地。圖／新北地政局提供

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