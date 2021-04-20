金山衝浪天堂道路太窄 4月拓寬啟用
新北市金山中角灣國際衝浪基地前年底啟用後，成為衝浪客秘密基地，但通往衝浪中心的道路卻只有4米寬，會車不易，去年底新工處規畫拓寬道路，將原先水泥路面刨鋪柏油並拓寬為8米雙向線道，並在這個月完工啟用。
原本連接衝浪中心的道路動線狹窄，寬僅4公尺，雙向會車不易，甚至在道路終點一旁還有一小塊佔據道路的植栽區，寬度只能單向通行。金山區長廖武輝表示，在衝浪中心啟用後遊客湧入，但道路狹窄有時會造成阻塞。
為因應夏季大量人潮，新工處去年12月規畫拓寬道路，並施作排水設施、加裝路燈等工程，已於這個月完工啟用。
蓋善後的道路拆掉原本植栽區，全長142公尺路面寬皆8公尺，並重鋪柏油在路中畫上雙黃線。金山區長廖武輝表示，盼道路拓寬後，來此遊客能用有更好的行車環境，同時改善停車亂象，亦可減少降低行車阻塞及糾紛事件發生。
拓寬道路完工後，後續將由金山區公所負責養護，好長期維持用路環境。
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