自豪還債市長 柯文哲：我們又多還了40億

台北市長柯文哲今在臉書說，這幾天，財政部國庫署發布各級政府公共債務統計表，截至今年2月底，台北市的未償債務已降到898億，相較2018年的938億，「我們又多還了40億」。

柯文哲提到，「堅持財政紀律，重建政治文化。」他上任時，台北市政府承接的債務是1468億，相較於過去，他堅持穩扎穩打的調整債務結構。2018年台北市脫離了千億債務俱樂部，台北的人均負債由5.4萬降至3.4萬。

柯說，每次講到還債也會有人質疑，是不是台北沒建設？其實，台北市光是傳統市場改建、社宅維持一萬戶施工，支出就很驚人。為落實網路平權、布建數位基礎建設也有上百億元投入，北市捷運路網大幅延伸，醫療、文化、社福上軟實力關注也從未減少。

柯表示，他的原則是量入為出，做該做的事情，全力減少不必要的支出，台北每年審視當年度歲收狀況，規劃清償債務，市府也透過發行公債借新還舊調整債務結構，1年也省下2800萬元的利息。

柯說，借錢是要還本的，借錢也要繳利息，負責任的政府都要明白這個道理。 「不債留子孫，是我的施政理念，剩下的任期，我會繼續努力」，不只要建立讓人信任的政治文化，更要為下一代留下更好的台灣。