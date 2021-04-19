汐止遠雄廣場推出母親節檔期 實現媽咪採購願望清單
母親節檔期來臨，新北市汐止區iFG遠雄廣場籌辦「iFG女神節」優惠活動。距離母親節還有一段時間，前哨戰先推出早點名露營生活館、Go Wild等戶外用品及美食餐飲，第2波4月23日開打，針對集雅社、富士按摩、高島等知名品牌大家電、家電為主，吸引媽媽們採購過節。
遠雄廣場表示，幫助父母擁有健康的身體，是送給長輩最好的母親節禮物。即日起1樓GO WILD野聚戶外推出單筆消費滿3500元，贈送Millet手機袋，單筆消費滿5000元贈送按壓式充氣枕。2樓Adidas、Reebok專櫃即日起到5月9日，單筆消費滿3300現抵300元，滿5000現抵500元，希望能讓更多媽媽享受「動齡」生活。
遠雄廣場也推出一系列餐飲優惠，主題餐廳當日單筆滿3600元，可憑iFG電子發票及App會員到1F服務台兌換「Maluta深型湯鍋」1個，限量150個。此外1樓瓦城泰式料理4人歡聚套餐2980元，B1樓紅豆鍋物母親節4人海陸套餐2010元，涮乃葉涮涮鍋另有澳洲和牛吃到飽餐668元。
選購母親節蛋糕，遠雄廣場特別推薦順成蛋糕「光年之外」，以送給媽媽的花束為靈感，香草蛋糕外層如盛開的康乃馨，配上時令水果內餡，酸甜巧妙平衡。一之鄉雪白銀耳蜂蜜蛋糕口感綿密，除添加雪白銀耳，每盒還附康乃馨乾燥花小卡，讓消費者對媽媽表達感謝與祝福。4月30日前預付享折扣優惠，詳情可上iFG遠雄廣場查詢，網址：https://www.facebook.com/iFGSquare/。
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