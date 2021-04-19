汐止遠雄廣場推出母親節檔期 實現媽咪採購願望清單

社團法人中華民國新生活福利發展促進會深耕北海岸多年，協助北海岸等區的獨老送餐及學子課後輔導課程，不僅僅是老人、小孩的服務，還有針對弱勢家戶的物資發放，而每個月都會有的物資發放行程，這個月來到石門區的老梅風箏會館一樓，豐富的物資讓弱勢家戶感受到滿滿的溫暖。

2021-04-19 18:17