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黑槍比高雄還多？新北議員要警局說清楚

聯合報 / 記者吳亮賢張睿廷／新北即時報導
國民黨新北市議員陳偉杰今在市議會質詢警察局。記者吳亮賢／翻攝
國民黨新北市議員陳偉杰今在市議會質詢警察局。記者吳亮賢／翻攝

國民黨新北市議員陳偉杰今在市議會質詢指出，內政部長徐國勇日前接受媒體訪問表示「高雄不是治安最差」，警政署查獲槍枝統計數字中，新北市查獲槍枝數量又比高雄還多，「難道徐國勇暗指新北治安差？」市警局應對外說明。

陳偉杰表示，從警政署統計來看，新北市查緝黑槍數從107年343枝、108年166枝、到109年190枝，確實有減少，但跟六都來比，新北幾乎都是第一名，包括彈藥查緝數都僅略少於高雄。

新北市警察局副局長溫枝發說明，治安好壞不能單從查緝槍枝或彈藥的數字看，必須評估整體，包括強盜、詐騙等民刑事案件等，但保證新北治安良好，不可能成為「慶記之都」。

溫枝發說，侯友宜市長出身警界，最重視治安問題，未來市警局也會評估議員提議，成立查緝黑槍專案，讓市民安居樂業。

槍枝 新北

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