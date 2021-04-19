淡水福佑宮公益健走 吸引六千人共襄盛舉

一年一度的淡水福佑宮平安公益健行活動在上週六(17)日登場，去年因為受到新冠肺炎疫情影響，停辦一年，今年除國內疫情許可下，也擲筊問過福佑宮媽祖的同意，而舉辦這一場健行活動，因氣候非常適合戶外活動，陽光露臉的好天氣，吸引將近六千人共襄盛舉，場面相當熱鬧。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，今年路線從淡水捷運站後方廣場集合出發，經過沙崙路、大庄路再到新民街進到新興國小為終點集合站，全長6.5公里，這次活動也有大家非常期待的摸彩活動，廟方準備了總將金一佰萬元的獎項，而現場立委與市議員也來到活動當中，參與摸彩要抽出最幸運的民眾。

立委洪孟楷表示，今年國內疫情趨緩，讓福佑宮能夠舉辦健行活動，加上天氣好，而且沿途都可以欣賞淡水的美景，對於能夠來參與平安健走也是非常好的健康休閒活動。而市議員鄭宇恩表示，參與健行活動不只是健康運動，還可以大家交流感情，讓今年可以恢復正常的活動，接下來還有福佑宮遶境活動在5月15舉辦，大家都可以一起來參加。