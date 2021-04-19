淡海輕軌運量增長 新北捷運將募29名職缺

由新北捷運公司營運的淡海輕軌綠山線及第一期藍海線通車後，通勤及觀光搭乘旅次皆呈穩定成長，因此新北捷運公司本次將進行110年度第一次人才招募，預計進用29名職缺，最高起薪60K，歡迎在地學子及對軌道具有使命和熱情的專業人士加入新北大眾捷運公司的行列。

新北捷運公司副總詹冏潁表示，這次招募甄試將辦理公開招考資產開發類、企劃類、人資類、資訊類、維修類、行車類、營運類、票證類、票務類、工安類、財務類及行銷類等25名，公開徵求資訊類、維修類及營運類等4名，合計21類共29名職缺，不但有核心營運人材職缺，更有參與行車妥善相關的行車及維修職缺，對於有興趣參與未來軌道運輸行業的民眾來說，具有相當的吸引力。

為配合未來安坑輕軌及捷運三鶯線通車等營運準備工作，積極培育軌道運輸營運及管理人才。同時，這次薪資標準從35K至60K，不但廣邀各方人才，更希望能促進學子或居民能在地就業機會，對於未來新北市三環六線的建設願景，為新北市未來軌道運輸發展提供優質及舒適之服務品質。