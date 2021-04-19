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抽水站電線被偷剪 汐止里長擔心怕淹水

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰抽水站電纜線被偷剪帶走，新北市議員白珮茹就邀請相關單位會勘，要求儘快先將纜線重接復原。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰抽水站電纜線被偷剪帶走，新北市議員白珮茹就邀請相關單位會勘，要求儘快先將纜線重接復原。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路涵洞一帶，下大雨容易積淹水，所以，市府也將北峰抽水站整個改建，設備也汰舊換新，只是前陣子抽水站的電纜線一大節都被偷剪帶走，造成馬達等設備動不了，防汛期就要到了，讓里長好擔心，所以，今(19)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位會勘，要求儘快先將纜線重接復原。

北峰里長陳南海說，北峰里的抽水站遭小偷剪電線，已經好幾天但是都沒有解決，所以，今天請議員白珮茹幫忙，趕快把電線重新接上，不然五月防阠期到了，很擔心會淹水，這條電線是從中興路抽水站接過來的，現在電線被剪掉，三個馬達都沒辦法運作，很怕大雨水倒灌，這一帶都會積淹水，所以，請相關單位幫忙，看這幾天能不能解決。

市議員白珮茹指出，北峰抽水站靠近中山高這邊電線遭竊，會整個影響到金龍國小週邊的排水，抽水機的抽水功能，所以，緊急請汐止區公所、警分局還有里長現場會勘，希望在最短的時間內把電線接上，也請汐止警分局可以加強巡邏。

白珮茹表示，也會會同台電研究，看用什麼樣的工法，可以最快速也避免再次遭竊，相關的監視系統也會在近期內建置，因為，這個抽水站非常重要，尤其附近金龍新城這一帶低窪地區的水量都是透過這條水路來排放，電線遭竊會影響抽水機的功能，我們會請相關單位在最快的時間內把電線接回去，讓抽水功能可以運作正常。

汐止區副區長林明玲表示，在康寧街351巷對面有一個抽水站的系統，在4月1日就發現電線被偷，公所也立即報案，未來會趕快將電線復原，也感謝議員白珮茹在經費上的協助，公所會儘速處理，接下來為了避免電線再遭竊，近期內會找台電來會勘，討論如何將電線下地埋管，讓問題徹底解決。

汐止 淹水

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