金山中角灣道路拓寬 用路人不怕再塞車

金山區中角灣國際衝浪基地，因路幅狹小，光是要會車，都讓用路人相當困擾，經新北市府新建工程處的中角灣國際級衝浪基地旁計畫道路新闢工程，從四米寬拓寬到八米寬，來車、去車一車一道，不必再受會車難行之苦，也讓用路人不怕再塞車且安全更舒適。

金山區公所主秘陳其泓說，原本只有四米寬的路幅，若是想要會車，都必須要有一部車退到避車彎才行，假日車多造成塞車情形，現在道路拓寬變成八米，雙線道的車道，來車、去車一車一道，不必再受會車難行之苦，更不僅僅是道路拓寬，公所還施做了水溝與路燈，讓用路安全更舒適，

萬壽里長朱陳旺表示，中角灣不僅僅是衝浪親水人潮多，還有環保團體淨灘活動，過去車輛湧入中角灣，總會有會車紛爭或是塞車情況，為此也相當感謝市府、北觀處看見了民眾的用路困擾並且提出改善，現在計畫道路新闢工程完工後，讓中角灣與周邊交通更順暢，假日湧入親水人潮再也不怕因為會車而塞車的困擾。