每月發放物資 新生活促進會照顧弱勢家戶

社團法人中華民國新生活福利發展促進會深耕北海岸多年，協助北海岸等區的獨老送餐及學子課後輔導課程，不僅僅是老人、小孩的服務，還有針對弱勢家戶的物資發放，而每個月都會有的物資發放行程，這個月來到石門區的老梅風箏會館一樓，豐富的物資讓弱勢家戶感受到滿滿的溫暖。

新生活福利發展促進會創辦人羅素如表示，開始做物資的發放已經12年，針對北海岸三區，三芝、石門、金山區弱勢家戶，每個月都在不同的區域進行，而物資來自於社會的各界的善心，這次在石門的物資發放現場，還邀請到三芝的台灣全真大道觀一起來共襄盛舉，而石門區長與老梅里長也一起來共同發放物資並給予見證。

石門區長林俊宏說，新生活福利發展促進會的物資發放，每一區每一季就會輪到一次，為此除了與里長協助物資發放的流程，更表達滿滿的感謝之意，這些白米、罐頭、民生必需品及衣物，不但給予弱勢家戶最實質的幫助，也溫暖了他們的心。